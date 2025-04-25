Телескопы будущего: как Солнце может стать нашим главным инструментом

В последние годы учёные всё чаще обсуждают возможность использования гравитации Солнца для наблюдения за удалёнными объектами в космосе. Идея заключается в том, что свет от далёких объектов, проходя рядом с солнцем, преломляется под воздействием солнечной гравитации. Это позволяет создать уникальный астрономический инструмент без необходимости в сложных оптических системах, сообщает Universe Today.

Фото из открытых источников / NASA

Согласно расчётам, фокусная точка, в которой сосредотачивается свет, расположена на расстоянии примерно 542 астрономических единиц от Солнца. Для сравнения, это более чем в тринадцать раз дальше, чем до Плутона, и в три раза дальше, чем «Вояджер-1», который является самым удалённым из действующих космических аппаратов.

Создание устройства, способного достичь этой точки, представляет собой значительную задачу. Необходимо не только доставить аппарат на такое расстояние, но и обеспечить его работу, сбор данных и передачу информации на Землю. Фокусная точка не является точкой, а скорее областью, так как изображение удалённых объектов будет растянуто на десятки километров. Это означает, что для получения полноценного изображения космическому аппарату потребуется перемещаться по этой области, а не просто оставаться на месте.

Фото из открытых источников / Схема гравитационного линзирования Солнца и фокальной линии / NASA

Сложность усугубляется необходимостью точно прогнозировать движения наблюдаемых объектов, чтобы аппарат не оказался в пустоте, когда достигнет своей цели. Однако, несмотря на масштаб задачи, учёные уверены, что это не является чем-то невозможным. Хотя космический аппарат должен будет преодолеть значительное расстояние, он не отправится в другую звёздную систему, а будет использован в рамках существующих технологий.

Одним из предложенных решений является запуск зонда, аналогичного «Вояджеру», который пролетит через фокусную точку и соберёт данные. Однако такой подход не позволит получить полноценное изображение. Исследователи стремятся создать аппарат, который сможет длительное время находиться в этой области, обладая достаточным запасом топлива и энергии для перемещения и сканирования.

В последних концепциях предлагается создать рой небольших космических аппаратов, которые будут вращаться в фокальной области и собирать данные, формируя мозаику изображений. Однако это приводит к новым вызовам: маленьким аппаратам нужны приборы, энергия и топливо, что увеличивает их размер и противоречит идее создания компактных устройств.

Для решения этой проблемы учёные предлагают использовать солнечные паруса. Идея заключается в запуске роя аппаратов, которые будут двигаться к Солнцу, а затем развернут свои паруса, используя солнечное давление для ускорения. Это позволит им достичь нужной точки за несколько десятилетий.

Хотя в этом направлении сделано много работы, остаётся множество нерешённых вопросов. Текущие технологии солнечных батарей и совместной работы роя аппаратов требуют значительного прогресса. Несмотря на это, предложения находятся на грани возможного, и хотя они ещё не реализованы, их реализация не кажется недостижимой.