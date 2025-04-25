Рупор кремлевской пропаганды: Юбилей Перестройки в Ельцин-Центре

Ельцин Центр отметит юбилей перестройки

В Екатеринбурге в Ельцин Центре стартует проект «Перестройка-40»

Весенняя программа Ельцин Центра в Екатеринбурге будет посвящена 40-летию перестройки и Михаилу Горбачеву. В связи с этим стартует проект «Перестройка-40», сообщила директор музея Анна Бородулина, передает корреспондент URA.RU.

«Образующий проект для нас в этом году — это 40-летие начала перестройки. Некоторые программы музея будут посвящены осмыслению этой эпохи Михаила Сергеевича Горбачева в самых разных форматах», — рассказала она.

В 16:00 26 апреля пройдет лекция историка Рудольфа Пихои «Перестройка как неизбежность». Пихоя был первым руководителем государственной архивной службы России и является очевидцем тех событий.

1 мая в Ельцин-центре будут рассказывать об Андрее Сахарове. В 14:00 2 мая пройдет экскурсия цикла «Перестройка-40. Два президента», посвященная Михаилу Горбачеву и Борису Ельцину. В 14:00 24 мая пройдет марафон экскурсий — перестройка и СМИ: «Огонёк», «Коммерсант», «Бурда Моден».

https://m.ura.news/news/1052923507 – цинк

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PS. Ельцин-Центр безусловно должен быть закрыт, как до этого закрыли "Мемориал" и "Эхо Москвы".

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Источник: Colonel Cassad

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