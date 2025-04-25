 

Ученые выяснили, что происходит в мозге, когда мы ни о чем не думаем

25.04.2025, 17:20, Разное
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Вы когда-нибудь ловили себя на том, что внезапно перестаёте о чём-либо думать? Одно мгновение — и мысли словно испаряются. Новое исследование проливает свет на этот феномен, объясняя, почему у некоторых людей «пустой разум» возникает чаще, чем у других.  Исследование опубликовано в журнале Trends in Cognitive Sciences.

Фото из открытых источников

Команда учёных из Франции, Австралии и Бельгии проанализировала 80 научных работ, включая собственные эксперименты, в которых фиксировалась мозговая активность людей, сообщавших, что «ни о чём не думают».  

— Мы хотели глубже изучить феномен «пустого разума», — пояснила ведущий автор исследования Афина Демерци. — Это может помочь понять природу сознания и субъективного опыта — того, как мы воспринимаем внутреннюю работу мозга.  

Оказалось, что в среднем человек пребывает в состоянии «пустоты» от 5% до 20% времени. Однако, как и с внутренним диалогом или визуализацией, у каждого этот процесс протекает по-разному. Например, люди с СДВГ чаще сообщают о подобных эпизодах, чем нейротипичные испытуемые.  

Исследователи также обнаружили разницу между «отсутствием мыслей» и «блужданием ума». Чаще всего «выключение» мозга происходит после сильной концентрации — например, во время экзамена, при недосыпе или после интенсивной тренировки. Хотя это нормальная часть работы мозга, феномен также связан с некоторыми неврологическими и психическими расстройствами, включая тревожность, черепно-мозговые травмы и синдром Клейне-Левина, при котором люди спят по 20 часов в сутки.  

Учёные использовали ЭЭГ и ФМРТ, чтобы зафиксировать, что происходит в мозге в такие моменты. Оказалось, что даже когда человек не думает ни о чём конкретном, его мозг не бездействует. На ЭЭГ появляются медленные волны, характерные для сна, а частота сердечных сокращений снижается. В исследовании 2019 года с помощью ФМРТ обнаружили, что при попытке «не думать» снижается активность в ключевых зонах мозга, включая гиппокамп и зону Брока.  

— Но это не то же самое, что спонтанное «очищение» разума, — уточняет Демерци. — Здесь ещё много неизученного.  

По мнению учёных, «пустой разум» чаще возникает при повышенном или пониженном возбуждении мозга. Поскольку переживания у всех разные, возможно, правильнее рассматривать это явление как спектр состояний.  

— Состояние «чистого разума» так же лично и непосредственно, как и процесс мышления, — отмечает соавтор работы Дженнифер Виндт.  

Исследователи надеются, что их работа привлечёт больше внимания к теме и вдохновит новые научные изыскания.  

— Изучение «выключения» сознания важно и актуально, — говорит первый автор Томас Андрильон. — Наши переживания бывают разными: с разной степенью осознанности и наполненности.  


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