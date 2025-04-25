В Русском музее открылась выставка Никаса Сафронова «Соратники Дональда Трампа»

В корпусе Бенуа Государственного Русского музея начала работу выставка художника Никаса Сафронова, на которой представлены портреты 33 сподвижников президента США Дональда Трампа.

Открывая экспозицию, глава учреждения культуры Алла Манилова назвала представленные картины «вершиной отечественного искусства XXI века» и анонсировала международное турне выставки в Европе, Азии, Северной и Южной Америке.

– Здесь представлены лучшие люди Америки – Илон Маск, Стив Уиткофф и три десятка других товарищей, которые определяют политику Белого дома. Уверена, что наши люди оценят эти превосходные работы, – сказала Манилова.

По информации газеты «Культура», все представленные на выставке портреты – копии, а оригиналы были отправлены в США полгода назад и переданы в качестве подарков членам команды Дональда Трампа.

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