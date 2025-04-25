 

Мужчина вернулся с того света после остановки сердца и рассказал об увиденном

25.04.2025, 7:35, Разное
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65-летний житель Ноттингема, Дэйв Синглтон, пережил клиническую смерть и утверждает, что побывал в загробном мире. Об этом он поделился в интервью изданию Daily Mirror.

Фото из открытых источников

С возрастом здоровье Дэйва ухудшилось, особенно начали беспокоить проблемы с сердцем. Однажды, почувствовав странное замедление пульса, он обратился за помощью к соседке, которая вызвала скорую помощь. В больнице мужчину сразу подключили к аппаратуре жизнеобеспечения. Сердце Дэйва неоднократно останавливалось, но каждый раз врачам удавалось вернуть его к жизни. Сам пациент вспоминал, что ощущал себя словно после удара боксера-тяжеловеса.

Во время одного из эпизодов произошла восьми минутная остановка сердца. Именно тогда, по словам Синглтона, он оказался в загадочном месте, которое описал как прекрасный сад, залитый тёплым солнечным светом. Мужчина услышал голоса и смех с другой стороны высокой живой изгороди и понял, что там находятся его близкие и друзья. Он чувствовал покой и удовлетворение от увиденного, однако вскоре видение исчезло, и он очнулся в больничной палате.

«Честно говоря, мне совсем не хотелось возвращаться, ведь вокруг всё было таким шумным и неудобным», — признался Дэйв.

Его рассказ добавляет ещё одну историю к списку тех, кто утверждают, что переживали околосмертные переживания.


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