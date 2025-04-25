Ученые представили климатическую модель, предсказывающую будущее Земли

Исследователи из Университета Бристоля создали климатическую модель с использованием суперкомпьютера, которая указывает на возможные катастрофические изменения на планете в течение следующих 250 миллионов лет. По их прогнозам, условия на Земле могут стать настолько неблагоприятными, что жизнь окажется под угрозой исчезновения. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на статью с результатами исследования, которая опубликована в журнале Nature Geoscience.

Фото из открытых источников

Ключевыми факторами, способствующими этому сценарию, являются глобальное потепление и тектонические изменения. Ученые отмечают, что температура на поверхности суши может достигать 40–70 °C, что сделает существование млекопитающих, включая человека, практически невозможным. В таких условиях потоотделение, которое сейчас помогает нам справляться с жарой, окажется неэффективным.

Кроме того, ожидается увеличение сейсмической активности, что приведет к извержениям вулканов и повышению концентрации углекислого газа в атмосфере. Эти процессы будут связаны с образованием нового суперконтинента, который исследователи назвали Пангея Ультима. Этот континент возникнет в результате слияния всех современных материков, что вызовет перемещение тектонических плит и, как следствие, множество землетрясений и вулканических извержений.

Научные теории о будущем суперконтиненте разнообразны. Некоторые исследователи предполагают, что появится также Амазия или Новопангея. Пангея Ультима, по мнению специалистов, будет находиться в Атлантическом океане, а Амазия объединит все континенты, кроме Антарктиды, на Северном полюсе. В отличие от других теорий, Новопангея будет иметь другой порядок соединения материков.

Стоит отметить, что подобные суперконтиненты уже существовали на Земле в прошлом. Пангея Ультима станет девятой по счету, предшествующей ей были такие суперконтиненты, как Ваальбара и Родиния.

По прогнозам ученых, лишь 8% поверхности Земли останется пригодной для жизни. Остальные 92% будут характеризоваться экстремальной жарой и высокой влажностью, что создаст серьезные трудности для выживания. В таких условиях потребуется разработка новых технологий для защиты от неблагоприятных факторов, поскольку традиционные механизмы терморегуляции, такие как потоотделение, окажутся неэффективными.

Ученые подчеркивают, что подобные изменения могут быть сопоставимы с массовым вымиранием динозавров, однако на этот раз под угрозой окажутся все млекопитающие.