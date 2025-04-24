 

Мнение: Киргизия радует!

24.04.2025, 21:15, Разное
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В кои-то веки вижу по -настоящему радостное известие, правда, сугубо нашего местного значения: от города сообщают, что 29 апреля откроется… кинотеатр Киргизия! Ура! Будет натуральное кино, на 330 мест, с шестью залами. Супер! Дождались!

История такая: старый, известный всем “старичкам” из Новогиреева кинотеатр Киргизия закрылся аккурат перед ковидом – вроде как на реконструкцию. На самом деле его власти города решили попросту снести целиком и построить на его месте торговый центр, в котором по случаю будет как бы и еще кинотеатр (вместо советской планировки, когда здание кинотеатра было само по себе, без “усиления” его всякими магазинами). Ну и вот Киргизию снесли под нуль, и стали там не торопясь типа строить этакий мультиплекс. Я уж, честно говоря, и не чаял, что когда-нибудь доживу до появления нового кинотеатра – на памяти была грандиозная “реконструкция” к/т Саяны, который мурыжили аккурат 15 лет.

Однако нет! Через 2 года, в 2022 году, Киргизию домучили и сдали таки НОВЫЙ к/т! Правда, и тут все не слава богу (как было с большим количеством московских кинотеатров): кинотеатр вроде бы появился, и ковид очень удачно кончился – запускай кино, народ повалит! Но тут, как назло, началось СВО, и одновременно Голливуд и все прочие западные киностудии объявили, что в знак протеста против агрессии в адрес Украины уходят из России и, соответственно, больше не будут прокатывать свои фильмы в РФ!

А коли так – то как бы сразу возник вопрос – а что ж тогда показывать в российских кинотеатрах?? Новые владельцы “Киргизии” жутко перепугались, что с такой кинополитикой вылетят в трубу – и не рискнули открыть уже готовый семизальный кинотеатр. Наоборот – запустили рабочих и по-быстрому переделали кинозалы в некие спортивные и торговые залы. Владельцы взяли да устроили в Киргизии… фитнес-клуб! Довольно странный получился фитнес – для целой толпы “поклонников спорта”, которых заманили явным демпингом, типа “идите в наш клуб, льготная цена – 2,5 тыс. р. в месяц”. Фитнес был, конечно, так себе – без сауны, без бассейна. Закупили типа 30 тренажеров, чтобы на них бегать – да и всё.

Но, кстати, народ в самом деле повалил в такой фитнес – я там проходил мимо, всегда видел толпы юных спортсменов. Чем примитивнее, тем лучше. Я потосковал по пропаже кинопоказа, но уже даже не особо расстраивался, так как уже и так понял, что страна проклята, и по-другому тут быть не может.

Но вот – удивительно: кино все-таки будет! Красиво, около моего дома, супер. Что ж, это приятно.

Источник: Размышления вольного социолога


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