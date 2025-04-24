 

Рупор кремлевской пропаганды: Это место меняет хищников

24.04.2025, 20:45, Разное
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Черная женщина-хищник с дредами.
Судя по всему снимали еще до выборов 2024 года. Немного не попали в новую повестку.

Это как с смешным опусом G20, который снимали в 2024 году под победу Харрис. Там черная женщина-президент в стиле фильма "Крепкий орешек" самолично уничтожает террористов захвативших саммит G20, попутно толкая речуги в стиле программы Камалы Харрис. Учитывая что победил на выборах Трамп, это самые смешные моменты в фильме, который сам по себе лютое барахло отлично демонстрирующее общую деградацию американской кино-машины. Меня там особенно улыбнул момент, когда толкают речи про саммит, который должен решить проблемы африканцев, но о которых, потом просто забывают, как собственно и происходит в реальной жизни.
Полагаю, что надежды Трампа изменить происходящее в Голливуде с помощью персонажей вроде Мела Гибсона не увенчаются успехом ввиду засилья бракоделов отягощенных повесточкой.

Источник: Colonel Cassad

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