Вице-губернатор Приморья через суд добился удаления из интернета видео, на котором он называет недовольных людей «голосящими нищуками»

Вице-губернатор Приморского края Игорь Артюхов добился судебного решения, предписывающего удалить из сети «Интернет» видео, на котором он якобы называет «голосящими нищуками» жителей Арсеньева, недовольных состоянием дорог.

Инцидент произошёл ещё летом во время встречи представителя власти с народом.

Приморцы начали возмущаться из-за того, что 24 млн рублей, выделенных на ремонт 2-километрового участка дороги, ушли на нанесение разметки, а повреждения полотна никуда не делись. Один из них, в частности, потребовал «отчитаться за народные деньги». В ответ вице-губернатор спросил, «кто там тявкает», а затем посоветовал мужчине «купить нормальную машину, а не дерьмо, разваливающееся на любой выбоине, и перестать ныть».

– И я хочу сказать, что мнение таких голосящих нищуков никому не интересно, из нормальных людей, я имею в виду, которые поднялись хоть как-то… Ты рот закрой и слушай, – добавляет он на видео.

После этих слов в доме культуры, где проходила встреча, поднялся шум и даже раздался звук разбитого окна, после чего охрана спешно вывела Артюхова и он покинул встречу на своём Lincoln Navigator. Впоследствии вице-губернатор заявлял, что его не так поняли, и обвинил во всём «провокаторов, работающих по заданию из-за рубежа». Ещё через несколько недель он начал называть видео встречи фейком, сгенерированным нейросетями, и обратился в суд с требованием остановить его распространение. 23 апреля суд согласился с доводами независимой экспертизы, оплаченной Артюховым, и постановил «удалить видеозапись из информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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