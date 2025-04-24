Мнение «аналитика»: О вредном… Что губит Z-ников?

Они уже рядом с нами — массово. Не получится их не замечать, даже если «хочется». А заметив, понимаешь, что они — реально другие. Внешне вроде бы «как все», но внутри отличаются так сильно, словно прибыли с другой планеты.

Возможно, и впрямь с «другой», учитывая известные обстоятельства.

И, да, губит их вовсе не водка, не пиво, да и вообще не алкоголь.

В этом смысле «Люди Z» будут, пожалуй, здоровее своих предшественников.

А губят их вредные привычки, весьма специфические.

Вообще говоря, «Поколение Z» во многом уникально. Оно формирует собственные правила в стремительно меняющемся цифровом мире. Его представители отказываются от устаревших представлений о карьере, отношениях и счастье, прокладывая новые маршруты, ориентированные на свободу, осознанность и ментальное #здоровье. Но, несмотря на это, есть минимум 10 привычек, которые незаметно вредят им вплоть до того, что разрушают их #жизнь. А они даже не всегда это осознают.

1. Чрезмерное пребывание в интернете

Большинство представителей «Поколения Z» проводят от 7 до 9 часов в день у экрана смартфона — между рабочими письмами, соцсетями и перепиской с друзьями. Онлайн-коммуникация действительно даёт ощущение общности. Но постоянное пребывание в сети вредит психике, снижает продуктивность и ослабляет навыки живого общения.

2. Постоянное чтение новостей

Желание быть в курсе событий — ценное качество. Но бесконечный поток тревожных новостей в соцсетях вызывает у молодых людей эмоциональное истощение, усиливает депрессию и тревожность. Без умения фильтровать информацию и устанавливать границы новости становятся токсичными.

3. Прокрастинация

Многие из поколения Z уверены, что без мотивации продуктивность невозможна. Но, как отмечают психологи, не мотивация рождает действие, а действие порождает мотивацию. Привычка «ждать вдохновения» вредит самооценке, мешает достигать целей и разрушает внутреннюю дисциплину.

4. Уклонение от новых социальных контактов

Тревожность, цифровая изоляция и нестабильность взросления сделали многих молодых людей закрытыми. Избегание общения кажется защитой, но на деле лишь усугубляет одиночество. Живое взаимодействие укрепляет психику, поднимает настроение и улучшает эмоциональную устойчивость.

5. Излишняя власть тревоги

Психические расстройства больше не табу — «Поколение Z» откровенно говорит о своих переживаниях. Но иногда его предсьавители оказываются заложниками собственных эмоций, позволяя тревоге управлять их действиями. Важно научиться распознавать и прорабатывать чувства, а не подчиняться им.

6. Шопинг как способ справиться со стрессом

Покупки после тяжёлого дня стали для многих своего рода терапией. Проблема в том, что импульсивные траты — на доставку еды, одежду или «мелочи для настроения» — быстро подрывают финансовую стабильность. Это способ найти краткосрочный комфорт, но в долгосрочной перспективе он мешает создать устойчивое будущее.

7. Импульсивные способы убежать от тревоги

«Поколение Z» — самое тревожное в истории, и многие ищут моментальное облегчение: переедание, изоляция, бессмысленные траты. Но такие способы лишь отодвигают решение проблем, не давая возможности наладить жизнь по-настоящему. Важно учиться конструктивному восстановлению.

8. Злоупотребление кредитными картами

По данным отчётов, «Поколение Z» чаще других использует кредитные карты. Но при этом оно меньше всего знает, как с ними обращаться. Это приводит к быстрому накоплению долгов, особенно на фоне и так высоких расходов на повседневные нужды.

9. Отсутствие накоплений

Высокие #цены и низкие #зарплаты делают экономию сложной задачей. Тем не менее, отсутствие даже минимальной финансовой «подушки» провоцирует тревожность и неуверенность в будущем. Проблема усугубляется низким уровнем финансовой грамотности: многим просто не объяснили, как строить устойчивое финансовое поведение.

10. Жизнь под влиянием трендов

Постоянное пребывание онлайн диктует свои правила: тренды в TikTok и советы блогеров формируют шаблоны самовыражения. Молодые люди часто теряют связь с собой, подменяя личные убеждения и вкусы навязанными образами. Найти собственный голос и остаться верным себе в эпоху алгоритмов — настоящий вызов.

Так что же, «Поколение Z» обречено?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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