Странный синдром заставляет организм вырабатывать алкоголь

Бывают случаи, когда человек испытывает опьянение даже не прикасаясь к алкоголю. Это звучит странно, но для некоторых людей это становится жестокой реальностью из-за так называемого синдрома автоброжения. При этом синдроме грибки, обитающие в кишечнике, начинают перерабатывать углеводы в алкоголь прямо внутри тела. Один такой случай привел женщину к множеству обращений в больницу, прохождению психиатрического обследования и юридическим проблемам, пока врачи не разобрались в истинной причине её состояния. Об этом пишет SciTechDaily.

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Вышеобозначенная проблема возникает при редком заболевании, которое называется синдром автопивоварни. Организм начинает самостоятельно производить алкоголь из углеводов, когда грибки кишечника начинают процесс брожения. В результате у пациента возникают симптомы опьянения, хотя он фактически не пил ничего спиртосодержащего. Об этом рассказывается в исследовании, опубликованном в Canadian Medical Association Journal (CMAJ).

По словам доктора Рахели Зевуде из Университета Торонто и её коллег, «синдром самопитания сопровождается серьезными социальными, юридическими и медицинскими последствиями для больных и их семей». В их статье подчеркивается, насколько важно уметь распознавать этот синдром. Ведь женщина, ставшая объектом исследования, неоднократно вызывала скорую помощь, проходила осмотры у терапевтов и психиатров, прежде чем был установлен правильный диагноз.

50-летняя жительница обратилась в отделение скорой помощи как минимум семь раз из-за выраженной дневной сонливости и неразборчивой речи. Хотя она уверяла, что не пила алкоголь, анализы показали высокий уровень спирта в её крови и дыхании. Пациентка уже прошла лечение антибиотиками от повторяющихся инфекций мочевых путей.

Только после седьмого визита врачи предположили, что у нее синдром автовыработки алкоголя и назначили противогрибковую терапию, направив к гастроэнтерологу. Основной подход к лечению включает прием противогрибковых препаратов и соблюдение диеты с низким содержанием углеводов.