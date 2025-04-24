 

Lamborghini выпустила Бэтмобиль для городских улиц

24.04.2025, 15:40, Разное
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У Lamborghini Huracan наконец-то появился преемник — им стал Temerario, что в переводе означает «безрассудный». Это гибрид, который сочетает в себе мощь и экологичность. Вместо привычного V10 Temerario оснащен комбинацией из двух турбированных двигателей V8, электродвигателей и коробок передач. Турбированная 4-литровая «восьмерка» развивает до 10 000 об/минуту, выдавая 800 Н⋅м крутящего момента и 920 л.с.

Три электродвигателя дополняют V8: два обеспечивают стремительный разгон и работу полного привода, а третий расположен между двигателем и трансмиссией для повышения реакции и управляемости. Дизайн Temerario впечатляет своей агрессивностью и аэродинамическими характеристиками, а пять режимов вождения позволяют адаптировать автомобиль к любым дорожным условиям.

В салоне водителя ждут три дисплея с авиационным дизайном – 12-дюймовый цифровой приборный щиток, 8-дюймовый сенсорный дисплей системы мультимедиа и дисплей со стороны пассажира для настройки опций комфорта. Lamborghini Temerario предлагает практически неограниченные возможности персонализации с более чем 400 вариантами окраски кузова. Хотя точная цена гибрида пока не разглашается, скорее всего, она будет начинаться от 400 000 долларов.Источник &#8212 Lamborghini


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