Астрофизик утверждает, что загробная жизнь имеет научные основания

Вопрос о существовании жизни после смерти всегда был главной темой религиозных и философских обсуждений. Однако известный канадский астрофизик, доктор Хью Росс утверждает, что есть научные доказательства, подтверждающие эту идею.

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Росс поделился своими мыслями в интервью с Mail Online, заявив, что существуют несколько фактов, указывающих на наличие «духовной сферы существования Бога». В частности, он перечислил пять основных свидетельств, поддерживающих гипотезу о загробной жизни.

Первое свидетельство связано с размерами Вселенной. По мнению Росса, хотя наблюдаемая Вселенная простирается на 93 миллиарда световых лет, что уже само по себе впечатляет, она не охватывает всего сущего.

«Что-то всегда остается за её пределами», — подчеркивает ученый.

Это предположение основывается на общей теории относительности, которая описывает поведение материи во Вселенной. Согласно этой теории, Росс приходит к выводу, что необходим некий «причинный агент» вне пространства и времени, который управляет этими процессами.

Еще одно важное свидетельство — это околосмертные переживания людей. Эти случаи, когда пациенты переживали состояния клинической смерти, часто сопровождаются воспоминаниями о странных, порой мистических событиях, связанных с переходом в иной мир. Хотя такие рассказы сложно проверить научными методами, Росс считает их значимыми.

Кроме того, Росс упомянул наблюдения неопознанных летающих объектов (НЛО). Ученый рассматривает возможность того, что НЛО могут указывать на существование иных миров или измерений, отличающихся от нашего понимания реальности.

Два последних аргумента вызывают больше споров среди экспертов. Росс ссылается на исторические факты, изложенные в Библии, утверждая, что некоторые события действительно имели место. А также делает акцент на эффективности молитв, видя в этом подтверждение духовного влияния на материальную реальность. Тем не менее, многие исследователи скептически относятся к таким заявлениям, считая их недостаточно обоснованными.

Несмотря на убедительность некоторых аргументов, Росс признает, что его выводы вряд ли заставят всех поверить в существование загробной жизни. Научное сообщество все еще разделено в этом вопросе, однако взгляды ученого добавляют новые грани в давние дискуссии.