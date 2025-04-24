Ученые открыли новый цвет, который прежде никто не видел

Специалист по оптике, профессор Рен Нг из Калифорнийского университета совместно с командой энтузиастов открыл новый цвет. Для этого они стреляли лазерными импульсами прямо в глаза подопытных, целясь в определенные фоторецепторные клетки в составе сетчатки. Это приводило к их активации так, как не было задумано природой, поэтому до начала эксперимента никто не знал, как мозг будет реагировать на получение таких сигналов.

Участники эксперимента описали увиденное как «сине-зеленый цвет, но очень насыщенный». Проверить их утверждения не так просто, а ряд ученых уже раскритиковали работу. Они полагают, что пятеро участников эксперимента просто жаждут привлечь к себе внимание, никакой научной ценности он не представляет. А искомый цвет лишь оттенок зеленого.

Команда назвала новый цвет «оло», но пока не объяснила, что собирается делать со своим открытием. Сам профессор Нг известен в мире оптики — например, в 2006 году основанная им компания Lytro показала камеру для смартфона с функцией перефокусировки после захвата изображения. Сегодня это обычная опция, но на тот момент она была революционной. И, как следует из книги «Inside Apple», Стив Джобс даже запустил в 2011 году переговоры с Нг, чтобы заполучить ее для очередной модели iPhone, но не успел это сделать.Источник — The Guardian