Редкое природное явление запечатлели из МКС

Фотография, сделанная с борта Международной космической станции, демонстрирует одно из редких и впечатляющих природных явлений — молнию, бьющую вверх от земли, а не вниз, как это обычно происходит.

Фото из открытых источников / NASA

Этот тип молнии, называемый кратковременным световым явлением (TLE), возникает, когда заряженные слои облаков временно меняются местами, из-за чего меняет направление разряда. Такие молнии могут достигать высоты до 80 километров, как это было зафиксировано на снимке, сделанном астронавтом в ноябре прошлого года. На фотографии видна огромная молния, поднимающаяся (предположительно) над побережьем Нового Орлеана.

Эти разряды, которые могут быть в 60 раз мощнее обычных молний, были открыты сравнительно недавно, в 2001 году. С тех пор удалось заснять лишь несколько примеров этого явления, однако учёные предполагают, что ежегодно может происходить до 1000 таких случаев.