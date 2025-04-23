 

Neuralink зарегистрировала торговые марки, связанные с телепатией и телекинезом

23.04.2025, 12:35, Разное
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Компания Neuralink, основанная Илоном Маском, недавно получила патенты на две новые торговые марки — Telepathy и Telekinesis, что заинтересовало специалистов и СМИ. Как пишет издание Forbes, данные бренды были внесены в базу Ведомства по патентам и товарным знакам США (USPTO) 3 марта текущего года.

Фото из открытых источников

Регистрация вышеуказанных торговых марок породила массу спекуляций относительно планов компании в области нейротехнологий. Журналисты Forbes подчеркивают, что по законодательству США, для получения прав на торговую марку компания обязана доказать наличие серьезных намерений использовать её в будущем. Это означает, что Neuralink рассматривает возможность развития технологий, связанных с телепатией и телекинезом, в своей деятельности.

Напомним, что ранее Илон Маск уже делал заявления о возможностях устройств Neuralink. В частности, в интервью подкастеру Лексу Фридману в августе 2024 года предприниматель пояснил о разработке устройства, которое могло бы помочь людям с параличом благодаря «телепатическому» функционалу.

Однако, юрист по вопросам интеллектуальной собственности Джош Гербен выразил опасения касательно возможных проблем, связанных с конфиденциальностью, безопасностью и этическими аспектами подобных технологий. Например, пока неясно, смогут ли пользователи с такими устройствами читать мысли друг друга, а также какие механизмы передачи информации между имплантами планируется внедрить.


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