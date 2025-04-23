 

Nike запускает Hyperboot – спортивную обувь с подогревом и встроенным массажером

23.04.2025, 11:40, Разное
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Компания Nike в сотрудничестве с Hyperice представила устройство Hyperboot летом 2024 года. Фактически, это высокотехнологичные ботинки, оснащенные встроенным массажным модулем. Новика позиционируется как «инструмент для массажа с использованием тепла и динамической воздушной компрессии», позволяющий проводить сеансы массажа в движении.

Два воздушных мешка с нагревательными элементами по всей верхней части ботинка создают последовательные компрессионные паттерны, направленные на глубокое проникновение тепла в ткани мышцы лодыжки и стопы. По заявлению разработчиков, Hyperboot способствует более эффективной разминке и восстановлению после тренировок. Олимпийская чемпионка по легкой атлетике Ша’Карри Ричардсон заявляет, что Hyperice позволяет ей «начать разминку и восстановление, еще продолжая тренировку».

Пользователи могут синхронизировать ботинки для одновременной компрессии ног и выбирать из трех уровней сжатия и трех уровней нагрева. В толстой подошве расположены аккумуляторы, обеспечивающие до полутора часов работы в максимальном режиме и до восьми часов в режиме массажа без нагрева. Hyperboot станет доступен для покупки на сайтах Nike и Hyperice, а также у некоторых розничных продавцов с 17 мая.Источник &#8212 Engadget


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