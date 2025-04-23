 

Наша Вселенная находится внутри черной дыры, считают ученые

23.04.2025, 0:45, Разное
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Ученые представили новые данные, которые могут изменить наше понимание о структуре и динамике Вселенной. По результатам исследования, проведенного с использованием космического телескопа Джеймса Уэбба, выдвинута гипотеза о том, что наша Вселенная может вращаться с момента своего возникновения внутри черной дыры. Исследование опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Фото из открытых источников

Идея о черных дырах была впервые математически описана немецким физиком Карлом Шварцшильдом более ста лет назад. Его работа легла в основу так называемой космологии черных дыр. В начале 1970-х годов исследователи Радж Кумар Патрия и И. Дж. Гуд предложили концепцию, согласно которой радиус Шварцшильда (горизонт событий) может служить границей нашей Вселенной. Это означало, что наша Вселенная находится внутри черной дыры, расположенной в более крупной структуре — концепция, которая на первый взгляд кажется необычной.

Однако недавние наблюдения, сделанные телескопом Джеймса Уэбба, подтверждают предположения Патрия и Гуда. Исследователи проанализировали 263 галактики, зафиксированные в рамках проекта JADES, который направлен на изучение самых древних и удаленных галактик. В ходе анализа они обнаружили, что распределение направлений вращения галактик не соответствует ожиданиям от изотропной Вселенной, где количество галактик, вращающихся по часовой стрелке и против часовой стрелки, должно быть примерно одинаковым.

Вместо этого более двух третей наблюдаемых галактик вращались по часовой стрелке, а почти треть — против часовой стрелки. Один из авторов исследования, профессор Лиор Шамир из Канзасского государственного университета отметил, что различия в направлениях вращения были очевидны даже без специального анализа.

Это открытие наводит на мысль о том, что Вселенная может обладать предпочтительным направлением вращения. Исследователи предполагают, что это может свидетельствовать о том, что Вселенная изначально возникла с вращением, возможно, унаследованным от черной дыры, в которой она находится.

Тем не менее, существует и другое объяснение. Эффект Доплера, возникающий, когда источник света движется по отношению к наблюдателю, может влиять на восприятие яркости галактик. Если галактика вращается в противоположном направлении относительно Земли, излучаемый свет сжимается, и галактика кажется ярче. Это может объяснить, почему телескопы фиксируют больше галактик, вращающихся против часовой стрелки.

Если гипотеза подтвердится, то это может потребовать пересмотра существующих методов измерения расстояний в космосе и объяснить некоторые нерешенные вопросы, в том числе касающиеся различия в скорости расширения Вселенной.


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