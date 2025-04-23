Рупор кремлевской пропаганды: 72% нижегородцев поддержали установку памятника Сталину

72% нижегородцев поддержали установку памятника Сталину

– Инициативу НРО КПРФ установить в Нижнем Новгороде памятник Сталину получила больше 72% поддержки людей, которые участвовали в соцопросе. Как Вы оцениваете это?

– Прежде всего, я хотел бы поздравить нижегородцев с наступающим великим, светлым и святым для всех нас праздником, Днем Победы Советского народа в Великой Отечественной войне. И в преддверии вот этого славного юбилея наше региональное отделение выступило с инициативой об установке памятника Верховному Главнокомандующему войсками Советской армии в годы Великой Отечественной войны, Иосифу Виссарионовичу Сталину.

Сегодня имя Сталина приобретает совершенно новую, я бы сказал, исторически справедливую оценку, характер. И я надеюсь, что вслед за другими регионами, а вот недавно был открыт памятник, например, Сталину в Вологде по инициативе губернатора, и в Нижегородской области такой памятник появится.

Мы с вами понимаем, что Сталин – это не просто руководитель коммунистической партии. Это человек, под руководством которого страна сумела, во-первых, подготовиться к войне. И первые пятилетки были вдохновлены именно Сталиным, были результатами его инициативы. В годы этих пятилеток, в городе Горьком тогда были созданы практически все крупные гиганты предприятий, начиная от ГАЗа, авиационные заводы и прочее. Выиграна война, разгромлен фашизм под руководством Сталина и Коммунистической партии. И послевоенное восстановление также произошло благодаря руководству Сталина.

Поэтому не отдать должное этому руководителю Советского государства в канун 80-летия Победы было бы, как мы считаем, очень несправедливо, а в условиях продолжающейся Специальной Военной Операции, я думаю, что появление памятника Сталину имело бы и серьезное воспитательное значение для подрастающего поколения. Мы предлагаем этот памятник установить в Сталинградском сквере в центре Нижнего Новгорода. У нас такой сквер уже два года существует. Наименование он получил также по инициативе регионального отделения КПРФ. И мне кажется, что было бы очень уместно там этот памятник установить.

И поддержка, которую мы получили в результате социологического опроса, он был проведен специализированной организацией, это очень показательно. Почти три четверти нижегородцев поддержали идею установки памятника. Я очень рассчитываю, что комиссия по увековечению исторической справедливости, исторической памяти в Международном городе эту инициативу коммунистов также поддержит.

Мы имеем по письма поддержки 120 бойцов СВО в пользу этого решения, ветеранских организаций. Надеюсь, что и депутаты Городской думы поддержат это решение.

https://sovross.ru/2025/04/18/egorov/ – цинк

Так как Сталин внес большой вклад в развитие Горького/Нижнего Новгорода, который при Сталине стал одним из крупнейших промышленных центров СССР, то наличие памятника Сталину более чем уместно.

Тем более, что после начала СВО важность развития крупных центров ВПК осознана практически всеми. А темпы производства времен ВОВ сейчас безусловно должны служить ориентиром для нашего современного ВПК. Так что памятник Сталину в этом контексте имеет немаловажное значения как в виде памяти о прошлом, но и ориентир на будущее. Не случайно, что бывший антисталинист Медведев после начала СВО пугал директоров оборонных заводов телеграмами Сталина.

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Источник: Colonel Cassad

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