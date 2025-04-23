 

Мнение: Промывка собственных мозгов

23.04.2025, 0:05, Разное
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Вот вопрос – почему ради нашим премьера и президента, когда они по городу на машинах едут, гаишники дорогу перекрывают? Мне обычно давали такое объяснение: мол, не могут такие важные люди, как премьер и президент, в пробках стоять: если кортеж президента будет стоять в пробке, к нему тогда могут подкрасться злые террористы – да и взорвать! А поскольку такого допускать нельзя – приходится дороги перекрывать.
И я, надо сказать, долгое время полагал такое объяснение вполне исчерпывающим и приемлемым. Пока – вот сегодня – не догадался, что “полагаю” такое вовсе не я, а некая встроенная в мое подсознание чужеродная программа-“троян” (как бы не с молоком матери всосанная!). Тот “троян”, который у всех нас, русских, “зашит” – чинопочитание наше проклятое, вполне себе азиатское.
А если все ж подумать собственной головой? Ну, грохнут. Да, в пробке. И ЧТО? А, собственно, разве кто-то обещал, что будет легко? Такая вот, значит, опасная профессия. Почти как у пожарников. Надо было крепко подумать, выставляя кандидатуру – а то ведь, не дай бог, выберут…
И ВСЁ! Все просто! Почему должны стоять тысячи, ожидая одного – только потому, что на этого ОДНОГО, может быть, покусятся?!
Да нипочему.
Не нравится быть президентом, опасно слишком – никто не неволит. Можно подать в отставку и чувствовать себя в полной безопасности.
Какие проблемы? (2006)

Источник: Размышления вольного социолога


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