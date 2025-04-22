Мнение: Новые гладиаторы

Вчера днем, гуляя с собакой, застал весьма характерную для нынешнего времени сценку. На детской “коробке” для игры в футбол вдруг вижу довольно большое скопление школьников – наверно, человек 12-15. Почти все с портфелями, очевидно, возвращались как раз с уроков. Школьники – класс шестой-седьмой, не больше.

Подойдя поближе, увидел, что идет драка. Дерутся двое, дерутся серьезно: руками, ногами, с очевидным ожесточением. Все же прочие с немалым азартом не просто наблюдают и подбадривают “бойцов” криками; нет – почти что у КАЖДОГО в вытянутой руке мобильный телефон, и они держат их на манер папарацци. Попросту говоря – вовсю снимают “зрелище”!

Зрелище мне предстало сюрреалистическое: жестокий “махач” – и рядом, как шмели, вьется с десяток “репортеров”: то так забегут, то этак – все стараются поймать наиболее выигрышный ракурс! Наверняка потом станут просматривать вместе, хвастаться, у кого лучше получилось, сравнивать, смаковать, как “Серега ему тут классно с ноги заехал…”

Я секунду даже поколебался – стоит ли вмешиваться? Вроде честная драка, один на один, бьют не девочку… Однако именно эти “папарацци” вызвали у меня какую-то спонтанную гадливость. Поэтому я все ж грозно заорал: “Э! А ну-ка – прекратить! Пошли вон!” и что-то еще в этом духе, направляясь туда.

Надо отдать им должное – прекратили моментально. И почти тут же начали расходиться. Никакой агрессии “вовне”, на неожиданную помеху в моем лице, не проявили. Я даже пожалел – что-то мне в происходящем до того не понравилось, что был бы не прочь схватить пару паршивцев за шкирку и постучать лбами друг о друга.

Но толпа мгновенно поредела, что делать? Не бежать же за ними…

Потом я сообразил – они ведь специально пришли на эту площадку! Другими словами – имел место самый натуральный гладиаторский бой. Мальчишкам – по 11-12 лет!

Пришел домой – ребенок рассказал, что это еще пустяки; на той же площадке периодически устраивают бои между девчонками – вот где потеха-то. Я спросил, есть ли у него это видео; он сказал, что нет. Соврал, возможно… (2008)

Такие вот были у меня “зарисовки с натуры” в другое время – аж 17 лет назад, ровно 22 апреля 2008 года. Сейчас я уже не такой ходок в собственном дворе, но есть такое ощущение, что нечто подобное уже прекратилось. Видимо, детей стало за эти 17 лет намного меньше – некому собираться…