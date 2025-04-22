В Патагонии нашли уникальные «живые камни» возрастом миллиарды лет

В южной части Чили, в регионе Патагония, находятся так называемые «живые камни», которые на самом деле представляют собой древние бактериальные биоплёнки. Доцент кафедры биологии и биохимии Вероника Годой-Картер из Северо-Восточного университета объясняет, что эти образования — не просто камни, а гигантские биоплёнки, существующие на Земле уже миллиарды лет. Для сравнения, возраст нашей планеты составляет около 4,5 миллиардов лет.

Фото из открытых источников

Бактериальные биоплёнки, образующиеся в результате накопления и кальцификации, напоминают горные породы и известны как строматолиты. Эти образования появились задолго до появления человека и даже многоклеточной жизни.

Недавно Годой-Картер и её команда секвенировали геном одной из таких бактериальных колоний, относящейся к роду Janthinobacterium. Эти бактерии, обладающие характерным фиолетовым цветом, были обнаружены в почве и воде во время экспедиции в Патагонию в 2018 году, когда исследователи искали уникальные микробы.

Исследование, опубликованное в журнале Microbiology Resource Announcements, показало, что Janthinobacterium образует прочные многоклеточные сообщества, которые могут служить основой для дальнейших научных изысканий. Годой-Картер отмечает, что эти бактерии могут выживать даже в условиях низких температур.

В числе целей исследования — возможность создания новых материалов, например, пластики и ткани, которые могут быть защищены от ультрафиолетового излучения благодаря пигменту, вырабатываемому бактериями.

Годой-Картер также добавляет, что её команда стремится работать с генами Janthinobacterium на молекулярном уровне. Несмотря на сложности, связанные с изучением бактерий в лабораторных условиях, секвенирование генома открывает новые перспективы для манипуляции с генами и создания более удобных для исследований моделей.

Студенты, участвовавшие в экспедиции, продолжают изучать Janthinobacterium в США. Годой-Картер подчеркивает, что их исследования находятся на ранней стадии, и впереди ещё много интересных открытий.