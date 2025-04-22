Телескоп Хаббл отметил свое 35-летие фантастическим снимком Туманности Орла

За треть века работы на орбите легендарный телескоп Хаблл сильно устарел морально и физически. И у него уже есть более совершенные преемники — тот же аппарат «Джеймс Уэбб». Поэтому в последнее время астрономы используют «старичка» не для новых открытий, а для перепроверки старых свершений. А именно – ему поручено заново фотографировать грандиозные объекты в глубинах видимой части Вселенной.

Логика в том, что со времен проектирования Хаблла IT-технологии, и особенно их ИИ-сегмент, шагнули далеко вперед. И сегодня есть возможность обработки снимков на принципиально новом уровне, с изучением деталей, которые не были доступны в прошлые десятилетия. Поэтому даже «старый телескоп» может принести немало пользы – чем и пользуются астрономы.

В качестве подарка человечеству на свое 35-летие Хаббл сделал фантастический снимок туманности Орла. Колоссальная «башня» из космической пыли и газа имеет высоту порядка 9,5 световых лет — и это лишь малая часть туманности. Она считается колыбелью молодых звезд, и именно поэтому привлекает пристальное внимание ученых – одним из первых полноразмерных снимков Хаббла было изображение как раз этого удивительного участка космоса.

Источник — ESA