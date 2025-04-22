 

Бетельгейзе: Красный гигант на грани катастрофы

22.04.2025, 11:50, Разное
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В созвездии Ориона, на расстоянии примерно 500 световых лет от Земли, находится одна из самых известных звёзд — Бетельгейзе. Этот красный гигант массой в 15-20 раз больше солнечной впечатляет не только своими размерами, но и судьбой, которая его ожидает. Если бы Бетельгейзе оказалась в Солнечной системе, её величественные объёмы растянулись бы до орбиты Марса!

Фото из открытых источников

Однако у этой звезды не так много времени. Массивные звёзды, такие как Бетельгейзе, живут недолго — всего несколько сотен тысяч лет в худшем случае и до нескольких миллионов в лучшем. Для космических масштабов это очень короткий срок. В то время как наше Солнце будет светить ещё миллиарды лет, красные карлики, самые «долгоживущие» звёзды во Вселенной, могут существовать триллионы лет. Интересно, что Вселенная пока ещё не достигла возраста, чтобы красные карлики начали умирать!

Бетельгейзе сейчас переживает свою последнюю стадию — фазу красного гиганта. Эта стадия характеризуется нестабильностью: звезда периодически теряет яркость, как это произошло несколько лет назад, когда её свет неожиданно потускнел на 15% всего за несколько недель. Внешние слои её атмосферы ведут себя весьма хаотично, синтезируя то водород, то гелий, а иногда и вовсе останавливаясь.

Астрономы предполагают, что в течение нескольких сотен тысяч лет Бетельгейзе станет сверхновой. Однако, учитывая её расстояние, она могла бы уже взорваться — мы просто не знаем об этом, так как свет от звезды доходит до нас с задержкой. Когда это произойдёт, зрелище будет поистине захватывающим. Сверхновая может затмить целые галактики, и на расстоянии в 500 световых лет Бетельгейзе устроит незабываемое шоу.

Представьте себе: звезда станет такой яркой, что её свет будет виден даже днём, почти как полная луна. При этом вы сможете читать книгу под её светом в полночь. Однако, несмотря на все эти потрясающие эффекты, наблюдать за взрывом будет не так просто — Бетельгейзе всё равно останется крошечной точкой света на ночном небе.

Но не стоит пугаться: несмотря на всю мощь взрыва, Бетельгейзе не представляет угрозы для нас. Это связано с так называемым законом обратных квадратов, который гласит, что свет, исходящий от звезды, рассеивается на всё большую площадь по мере удаления от неё. Таким образом, даже если Бетельгейзе взорвётся с невероятной силой, её свет и излучение не достигнут Земли в опасных дозах.


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