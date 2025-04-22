Рупор кремлевской пропаганды: День Рождения Ленина

Сегодня исполняется 155 лет со дня рождения выдающегося революционного деятеля Владимира Ильича Ленина, который создал первое в мировой истории социалистическое государство рабочих и крестьян, необратимо изменившее как историю России, так и историю остального мира. Его выводы о глубинных причинах кризиса капитализма и империализма, актуальны и сегодня, особенно когда проект глобализма потерпел исторических крах и мы откатились во времен "старой-доброй" империалистической конкуренции с рисками мировой войны в условиях глобального неравенства.

Ленин еще очень долго будет актуален, так как никуда не делись те фундаментаельные причины, которые породили коммунизм и большевизм как ответ на структурные проблемы капитализма.

С Днем Рождения, Ильич!

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Источник: Colonel Cassad

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