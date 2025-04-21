 

Следственный комитет создаст группу экспертов для определения гражданства Чебурашки

21.04.2025, 13:33, Разное
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После обращения общественной организации «Русская община» Следком объявил о создании специальной межведомственной рабочей группы для установления гражданства Чебурашки — культового персонажа отечественной мультипликации.

В состав экспертной группы вошли ведущие биологи, этнографы, юристы и даже один специалист по мягким игрушкам. Им предстоит выяснить, где «живёт неизвестный зверь», каким паспортом пользуется и на каком языке думает. В качестве аргументов будут рассматриваться размер ушей, длина хвоста, а также степень дружбы с крокодилом Геной.

Особое внимание следователи уделят происхождению апельсинов, в ящике с которыми был найден Чебурашка.

– Если ящик прибыл из-за границы — есть повод рассматривать его как иностранного агента. Если же апельсины были кубанские — будем оформлять Чебурашке гражданство РФ по упрощённой схеме, — сообщил источник в комиссии.

Чтобы не допустить ошибок, Следственный комитет обратится к архивам киностудии «Союзмультфильм» и проведёт допрос свидетелей — Шапокляк и крокодила Гену.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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