Гидротермальная активность в Йеллоустоне: что нам известно?

Йеллоустонский национальный парк (США), расположенный на активном супервулкане, продолжает удивлять учёных своими изменениями. Недавнее открытие нового вулканического жерла, из которого поднимается облако пара, привлекло внимание исследователей и любителей природы, сообщает ScienceAlert.

Фото из открытых источников

В августе 2024 года учёный заметил характерный шлейф пара и инициировал исследование, чтобы выяснить природу этого явления. В ходе анализа было установлено, что температура в жерле достигает 77 градусов по Цельсию. Кроме того, тонкий слой серой кремнистой глины указывает на то, что данное образование возникло относительно недавно.

Хотя новое жерло привлекает внимание, оно не обязательно свидетельствует о новой гидротермальной активности. Оно расположено в районе Роудсайд-Спрингс, где подземные воды нагреваются благодаря супервулкану, находящемуся под Йеллоустоуном. Это явление может быть связано с активностью, уже наблюдаемой более двух десятилетий назад.

Йеллоустонская вулканическая обсерватория отметила, что аналогичная гидротермальная активность была зафиксирована 10 марта 2003 года на противоположной стороне того же потока риолитовой лавы. Хотя эта активность сохраняется и в настоящее время, её интенсивность значительно снизилась.

Скорее всего, новые и старые регионы соединены подземным резервуаром, а также разломами, которые проходят от гейзерного бассейна Норрис до горячих источников Мамонт. Первоначально из нового жерла вырывался мощный столб пара, который со временем уменьшился. Ученые продолжают наблюдать за изменениями, чтобы понять, что они могут рассказать о геотермальной активности региона.

Йеллоустон — это не только вулканическая зона, но и важный научный центр. Микробы, обитающие в токсичных горячих источниках, могут дать представление о том, как жизнь адаптируется к экстремальным условиям, а также о возможных путях возникновения жизни на Земле. В парке также периодически происходят землетрясения и извержения, что привлекает особое внимание исследователей. Учёные предполагают, что под Йеллоустоуном находится гигантский магма-резервуар, который находится в движении.