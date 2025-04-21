ИИ: форма «инопланетного разума», утверждает профессор Гарварда

Человеческий мозг, состоящий из сложных сетей нейронов, способен на удивительные вещи, однако он может оказаться медлительным в решении некоторых задач, например, в проектировании новых компьютерных чипов. В связи с этим исследовательская группа из Принстонского университета и Индийского технологического института обратилась к искусственному интеллекту, чтобы ускорить этот процесс. Об этом пишет Popular Mechanics.

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Результаты работы ИИ оказались поразительными. Созданные им схемы были настолько необычными, что исследователи сами признали: такие идеи не пришли бы в голову человеку. Эти чипы, по мнению ученых, могли бы выглядеть как артефакты инопланетного происхождения, и их эффективность удивила даже создателей.

Известный физик-теоретик, профессор Гарвардского университета Ави Леб считает, что искусственный интеллект вскоре превзойдет возможности человеческого мозга.

«Мы только начинаем входить в эту эпоху, и нам, как виду, важно сохранить свое превосходство», — отметил он.

Леб также размышляет о том, каким мог бы быть ИИ у гипотетических инопланетных цивилизаций, существовавших миллиарды лет назад. Он подчеркивает, что как только у ИИ будет больше параметров, чем у человеческого мозга, он может продемонстрировать качества, которые мы ассоциируем с сознанием и свободой воли.

Старший астроном Института SETI Сет Шостак разделяет мнение Лёба. Он утверждает, что мы создаем машины, которые могут стать нашими преемниками.

«Инопланетяне, которых мы обнаружим, вероятно, будут в форме ИИ», — говорит он.

Машинный интеллект, по его словам, может развиваться гораздо быстрее, чем биологический, что открывает новые возможности для создания технологий.

Когда машины начинают создавать более совершенные машины, эволюция происходит с невероятной скоростью. Шостак подчеркивает, что на текущем уровне развития технологий мы все еще находимся на уровне наших предков, тогда как искусственный интеллект может значительно опередить человеческие способности.

Леб и Шостак согласны с тем, что первая встреча с инопланетной жизнью, скорее всего, произойдет через искусственный интеллект, а не через его создателей. Они считают, что ИИ может стать ключевым инструментом для исследования других планет.

«Если вы хотите отправиться в дальний космос, вам нужно использовать системы с искусственным интеллектом», — подчеркивает Леб.

ИИ не подвержен физическим ограничениям человека и может работать в условиях, которые были бы опасны для людей.

Марс, как ближайший объект для космических исследований, представляет собой серьезные вызовы для человека. Однако автономные космические аппараты, управляемые ИИ, могут справиться с этими трудностями, принимая решения самостоятельно.

Шостак также отмечает, что современные ракеты имеют свои ограничения. Путешествие на Марс занимает от семи до восьми месяцев, и для более дальних миссий, таких как полет к ближайшей звезде Проксима Центавра, потребуется значительно больше времени. ИИ может обеспечить долгосрочную эксплуатацию аппаратов, что поможет избежать многих проблем, связанных с биологическими ограничениями.

Отправляя зонд с ИИ на другие планеты, мы можем столкнуться с формами жизни, которые до этого считали себя единственными разумными существами во Вселенной. Это может привести к неожиданным открытиям как для них, так и для нас. Возможно, в будущем мы окажемся инопланетянами в глазах других разумных существ.