Рупор кремлевской пропаганды: Российская база в Камышлы

В Сирии без особого шума продолжает функционировать еще одна российская военная база на аэродроме в Камышлы в Рожаве.

После свержения Асада, база как работала, так и продолжает работать, принимая российские самолеты летающие через Ирак.

Базы в Тартусе и Латакии также продолжают функционировать после вывода излишнего контингента большей части ударной авиации.

Россия отказалась выдавать Асада ХТШ, но фактически покупает пролонгацию функционирования баз за счет поставок ГСМ и зерна.

Боевики на текущий момент действуют по принцип "кто старое помянет…" публично игнорируя тему своих потерь от ударов российской авиации.

PS. Стоит отметить, что американцы также заявляют, что отваливают в 2026 году (в Ираке от них также требуют убраться в 2026-м году), поэтом можно ожидать, что в следующем году ситуация в Рожаве может измениться, так как ситуация для курдов ухудшится.

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Источник: Colonel Cassad

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