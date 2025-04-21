 

Рупор кремлевской пропаганды: Российская база в Камышлы

21.04.2025, 0:10, Разное
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В Сирии без особого шума продолжает функционировать еще одна российская военная база на аэродроме в Камышлы в Рожаве.
После свержения Асада, база как работала, так и продолжает работать, принимая российские самолеты летающие через Ирак.

Базы в Тартусе и Латакии также продолжают функционировать после вывода излишнего контингента большей части ударной авиации.
Россия отказалась выдавать Асада ХТШ, но фактически покупает пролонгацию функционирования баз за счет поставок ГСМ и зерна.
Боевики на текущий момент действуют по принцип "кто старое помянет…" публично игнорируя тему своих потерь от ударов российской авиации.

PS. Стоит отметить, что американцы также заявляют, что отваливают в 2026 году (в Ираке от них также требуют убраться в 2026-м году), поэтом можно ожидать, что в следующем году ситуация в Рожаве может измениться, так как ситуация для курдов ухудшится.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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