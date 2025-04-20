Мнение: Уровень стажера-4. Продолжение

Продолжаю публиковать свой роман “Уровень стажера” о том, как несколько бодрых молодых людей из Москвы на заре 21 века включились в выборы на территории российской нефтеносной Сибири, практически не представляя себе, что это такое. Пока – вступительные главы. Итак, 1999 год…

Глава 8. Дочь губернатора.

Это и была главная и заветная идея Кости на тему”Как раздобыть денег”. Его тайной страстью последних лет последних лет было казино. Конечно. сам Костя вовсе не считал себя игроманом, “человеком. который подсел”. Ему удавалось сдерживаться и ходить в казино редко – не чаще раза в 3-4 месяца (хотя это и было непросто,ведь в Москве здания казино в последние годы появлялись буквально как грибы после дождя,одно шикарнее другого, манили огнями и обещали роскошную жизнь; грех было не заглянуть на огонек).

В нарочитом шике и блеске московских казино было что-то нездешнее, что-то из разряда “не для нас”. Костя любил проникать туда, как будто в иной мир. некое Зазеркалье, где он чувствовал себя самозванцем – при том,что ведь на самом деле все было абсолютно легально! Тем не менее Костя каждый раз чувствовал себя не в своей тарелке, и, с другой стороны. в душе невероятно гордился своим “подвигом первопроходца”. Так, как будто он зашел в пещеру Али-Бабы, туда,где живут страшные разбойники и хранят огромные сокровища. Даже просто находится там – жутко опасно. В любой момент кто-то из здешних равноду шных посетителей может насторожиться да и вдруг спросить самозванца – постой,а ты кто? По какому праву ты здесь?! И,наконец,осененный догадкой,заорать:

– ОН ВОР! Держи его!

На входе вПалас дежурил,как всегда, штатный чистильщик обуви – негр. Заведение требовало роскоши во всем. Косте чистить было нечего – он так и сбежал из квартиры в сандалиях. Хорошо,что,видимо,по случаю лета в Паласе была заведена демократичная обстановка, и на входе не отслеживали форму одежды – можно было и в сандалиях.

Другое,впрочем,соблюдалось строго – от гостя требовалось купить фишки,как раз на 50 долларов. Причем продавались они за особые, “неразменные” фишки. Их неразменность,впрочем,всего лишь означала, что такие фишки можно использовать только за игровым столом,но нельзя обменять в кассе на деньги. Так владельцы пещеры али-бабы страховались от слишком ушлых гостей,которые бы не стали играть,вернули б свои деньги,а потом пошли бы и до отвала наелись за местным бесплатным (тоже “фишка”!) шведским столом.

Костик,впрочем,не собирался жульничать. Он обменял свои последние 50 долларов на одну такую же красивую фишку в 50 долларов, и уже вовсю предвкушал сладкий миг ИГРЫ. Как же это здорово – шарик скачет,неизвестно где остановится,крупье своим металлическим голосом произносит “Ставки сделаны, ставок больше нет”,последние секунды, все игроки впились глазами в его последние,аномальые прыжки, все пытаются угадать, каков же будет финальный приговор, напряжение за столом достигает пика… Дама за столом в роскошном красном почему-то платье с глубоким вырезом на спине вскрикивает, мужик в усах бьет кулаком по столу в азарте, странный чел в помятом и каком-то кургузом пиджаке не делает ни единого жеста и только ломает пальцы… Ноль или 32? Нет! Ни то,ни другое! В последний момент,немыслимо извернувшись,шарик попадает на 5! КАК??

Костя очень любил это царство Случайности. Можно сказать,ради этого и ходил. Кстати, именно поэтому он всегда с презрением отвергал все попытки играть на автоматах – что смотрелось полной профанацией. Когда шарик скачет под стеклом, в специальном загоне, и невозможно отделаться от ощущения, что все это заранее рассчитано, и все ходы там заранее записаны на 100 часов вперед. Автоматика – и никакой случайности!

Правда, сегодня он понимал, что у него ДЕЛО. В его же собственном доме сейчас черт знает что,возможно, там до сих пор сидит чертов Братец в засаде,выслеживая 1000 баксов (500 из них,кстати, Костя как раз и проиграл примерно полгода назад в этом самом казино). Поэтому ничего не оставалось – надо было волшебным образом обратить 50 неразменных в 1000 самых что ни на есть конвертируемых, и распрощаться с долгами,а также с самим невыносимым Братцем!

нько

Костя был настроен серьезно,пришел в казино как на работу. Цель была – держать себя в руках,не ставить опрометчиво,играть без риска,наверняка. Ничего не может быть глупее, чем сразу же сделать крупную ставку и лишиться разом всех фишек. Это ведь будет необратимо – больше то денег нет! Что тогда делать? Об этом даже не хочется думать.

Костя повторил себе “золотое правило игрока”: “пока у тебя остается хоть одна фишка – у тебя по крайней мере остается надежда”. И,зажав в кулаке огромную неразменную фишку в 50 долларов, направился к первому попавшемуся столу. Благоразумие подсказывало,что поставить надо скромнее и наверняка.

Однако у столика он вдруг обнаружил знакомое лицо! У рулеточного стола с довольно потерянным видом не стояла, а,можно сказать,жалась… та самая девушка “купальщица” с Дальнего пруда,с которой они познакомились при довольно волнующих обстоятельствах каких-то несколько часов назад. Девица,отдадим ей должное, все-таки сумела где-то одеться – не пришла в казино как была -. почти нагишом. Наоборот,была одета в довольно симпатичное,хотя и тоже не слишком закрытое платье, а на ногах у нее были модные в этом году высокие сапоги (странная обувь для жаркого сухого августа, – отметил про себя Костя). Также Костя,невольно вспомнив ее в высшей степени вольный наряд на пруду,почувствовал странный прилив возбуждения и чуть ли не эрекцию, чего немедленно устыдился.

– Здравсвуйте, – поприветствовал он знакомую,как вежливый человек. – Вы какими судьбами здесь?

Девушка,увидев его,вздрогнула. И рассмеялась.

– Как?! Это опять вы? Да вы что – меня преследуете? Говорят, что в Москве 8 миллионов человек. Но я,куда ни пойду – везде встречаю только вас! То на каком-то поганом пруду, а то в этом, как говорят, приличном месте. Вы вездесущи?

Костя смутился, как будто он и в самом деле вел себя неприлично – преследовал красотку,не давая ей покоя.

– Да я… – сказал Костя. – Я здесь случайно… Зашел просто… Атут вы… Возможно, это судьба?

– Вижу,как вы случайно зашли! Как и я – решили испытать фортуну?

Тут Костя заметил, что в руках у девушки такая же, как у него, неразменная фишка на 50 долларов.

– А меня привезли сюда… друзья. Меня,кстати. Аня зовут. Не помню, успели мы познакомиться или нет. Хотя… ты же,кажется, Костя? Я помню! Веселый ты парень. Может,научишь меня,как тут играют?

Тут к столу подвалила группа весьма модно и стильно одетых молодых людей с бокалами в руках.

– Анька! Казино обуваешь?! – проорал самый высокий и плечистый из них. – Пощади! Мой батя не переживет!

Крупье тем временем уже изготовился снова запустить шарик.

– Толька, не сбивай под руку. У меня тут знакомый нарисовался – сегодня на пруду познакомились. Обещает меня научить,как надо. Гуру!

Плечистый атлет оглядел невзрачного Костю в тех же сандалиях с легким пренебрежением.

– Этот?

– Он самый! Ну что,гуру,давай! Что мне делать?

Аня призывно помахала своей фишкой с надписью крупно 50.

И вот Костю,как с ним уже бывало в годы бурной студенческой юности, в присутствии красивой фемины потянуло на подвиги. Обо всех своих внутренних позывах к умеренности и осторожности он мгновенно забыл,кровь забурлила.

– Ну что, Аня,давайте учиться,- тоном настоящего гуру сказал он. – Смотрите – у вас фишка на 50 долларов. По правилам этого казино– минимально допустимая ставка, чтобы поставить “Орфолайнс”. Ставим?

– Ставим! – азартно подтвердила Аня и даже захлопала в ладоши. Парни,оступившие ее,восторженно загудели,и только паренек по имени Толя,видимо,задетый излишней бойкостью непонятно откуда взявшегося парня в сандалиях, выразил недовольство, сказав:

– Ань,ты чего? Может, не надо так разгоняться с первой же ставки?мПарню надо – пусть он и ставит!

– Еще чего,Толя! Я ставлю! Она бросила монету царственным жестом крупье.

– Орфо…лайнс! Вот!

– И,неожиданно наклонившись к Косте:

– Только мне бы кто объяснил: а что это такое – орфолайнс?

– Я потом как-нибудь расскажу, – сказал он Ане. – Дело выгодное,можешь не сомневаться!

В душе Костя уже покрывался холодным потом. Ставка-то,мягко говоря,рискованная. Куда это он так решительно полез? Да еще – на чужую фишку? Кстати, ведь и свою надо ставить! Как?! Может, тоже рискнуть? и мне – орфолайнс? По сути,ему просто всегда нравилось звучание этого загадочного слова,и не раз он надеялся,что когда-нибудь станет настолько богат, что поставит ЭТО. Жаль,что настолько богатым он себя еще ни разу не чувствовал.

Но тут вдруг разом все куда-то запропавшее благоразумие к нему вернулось – и взяло его за горло мертвой хваткой. “Потихонечку,потихонечку!” – шептал он себе,краем глаза наблюдая, как беснуется у стола,слева от него,буйная Аня в своих высоких сапогах.

“Поставлю на цвет,на красное, – шептал он. – Тише едешь – дальше будешь!”

“Ставки сделаны – ставок больше нет” – провозгласил крупье. Шарик запрыгал,высматривая себе новое гнездо. Костя с трудом сдерживался, чтобы не зажмурить глаза. Страшно. Обречь новую подругу на проигрыш,на глазах у ее шикарных друзей,показать себя лузером,неумехой, наверняка вызвать вопросы “Кто его сюда пустил?”, “Кто это вообще такой??” А кто он? Человек без гроша в кармане,безработный журналист без журнала,какой-то нищий учитель без гроша за душой…. Ему даже возвратиться некуда… Проныла в голове строчка какой-то унылой песни – “А в комнатах наших сидят кредиторы…”

– Цифра ОДИН, черное! – раздался грозный голос, как будто с неба. – Орфолайнс выиграл!

Крупье с поклоном придвинул к Ане целую груду фишек – уже вполне “обычных”, то есть пригодных к обмену в кассе казино на вполне натуральные зеленые доллары.

– Анька,ну ты гигант! – с искренним восхищением отреагировал один из приятелей,низенький юноша в роговых очках, похожий на школьного “ботана”. – А говорила, что играть не умеешь. Тут 360 долларов!

– Да это не я,- отмахнулась девушка. – Это у меня был гуру под рукой… Костя,ты молодец! Второй раз за день удачу мне приносишь!

Она обернулась посмотреть на своего удачливого советчика. Но справа от нее уже никого не оказалось. Костя исчез.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

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