Жвачка из фасоли нейтрализует 95% объема вирусов гриппа и герпеса во рту

Исследователи из Пенсильванского университета успешно протестировали новый препарат для борьбы с вирусными заболеваниями. Ключевой фактор – он выполнен в форме жевательной резинки, а потому его удобно использовать. Люди неохотно делают вакцинацию и носят маски во время эпидемий, но пожевать жвачку – совсем другое дело.

Лечебным веществом в данном случае выступает белок FRIL, который содержится в бобах лобиа, она же египетская фасоль (Lablab purpureus). Он обладает свойством ловить и нейтрализовать вирусы, но куда важнее то, что данный белок не разрушается при простой обработке. А потому его легко поместить в жвачку в любых количествах.

Тесты показали, что в течение первых 15 минут употребления продукта высвобождается 50 % белка. В порции весом 2 грамма содержится всего 40 мг FRIL, но и данного количества достаточно, чтобы снизить вирусную активность во рту на 95 %. Пока речь идет про штаммы герпеса HSV-1 и HSV-2 и штаммы гриппа A (H1N1 и H3N2), но ученые уверены, что смогут адаптировать метод и под другие вирусы.

Данное исследование является частью общей большой работы по противодействию распространению вирусных заболеваний. Увы, пандемия ковида убедительно показала, что традиционные меры не эффективны. Значит, нужны новые, простые и доступные способы остановить эти болезни.Источник — University of Pennsylvania