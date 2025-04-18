 

«Японская Атлантида» возрастом 12000 лет: рукотворный город или природное образование?

18.04.2025, 22:55, Разное
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Все мы знакомы с мифом об Атлантиде — затонувшем острове, упомянутом в древнегреческой литературе. Однако в Японии также есть своя «затонувшая империя», о которой стоит рассказать.

Фото из открытых источников

На юго-западной оконечности архипелага Рюкю расположен небольшой остров Йонагуни, всего в 100 километрах от Тайваня. Несмотря на свою скромную площадь и население около 1684 человек, под водами океана скрывается нечто удивительное.

Скальные образования Йонагуни привлекают внимание благодаря своему необычному виду, напоминающему подводный город. Эти образования были открыты в 1986 году дайвером Кихатиро Аратаке, который искал акул-молотов. Его находка оказалась совершенно случайной, и он позже поделился своими впечатлениями с BBC Global:

«Я был в восторге от того, что нашёл это. Я понял, что это станет настоящим сокровищем острова Йонагуни, и долго держал это в секрете».

Строение имеет размеры 50 на 20 метров, с винтовыми лестницами и плоскими поверхностями, что на протяжении многих лет ставило местных жителей в недоумение. Но действительно ли Йонагуни является рукотворным сооружением, или это результат тысячелетней естественной эрозии?

Мнение по этому вопросу разделяется. Сторонники теории о рукотворном происхождении памятника утверждают, что он свидетельствует о древней, забытой цивилизации. Одним из ключевых защитников этой идеи является геолог Масааки Кимура, который, согласно IFLScience, считает, что эти образования являются свидетельством существования исчезнувшего континента Лемурия и были сформированы 2000–3000 лет назад, когда уровень моря был ниже.

Писатель Грэм Хэнкок также поддерживает эту точку зрения, обосновывая её в эпизоде программы «Опыт Джо Рогана».

Тем не менее, исследования указывают на то, что эти образования являются результатом естественных процессов. Профессор Бостонского университета Роберт Шох в интервью National Geographic заявил, что возникновение этих форм является «базовой геологией и классической стратиграфией песчаников». Он объяснил, что песчаники имеют тенденцию раскалываться по плоскостям, образуя ровные края, особенно в районах с высокой тектонической активностью.

Несмотря на это, загадка памятника Йонагуни остаётся открытой, и каждый может сделать свои выводы, основываясь на имеющихся данных и личных убеждениях.


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