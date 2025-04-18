Учёные обнаружили в янтаре странную осу, жившую 99 миллионов лет назад

Представьте себе, что вы — насекомое, живущее 99 миллионов лет назад, в середине мелового периода. Вы заняты своими делами, но внезапно на вас нападает оса с задней частью тела, напоминающей венерину мухоловку. Эта жуткая сцена могла бы произойти, если бы вы оказались в тот ужасный момент, когда паразитическая оса Sirenobethylus charybdis из давно вымершего рода, схватила вас своим уникальным брюшком, чтобы отложить яйца внутри вашего тела. Об этом рассказывает SciTechDaily.

Фото из открытых источников / Голотип Sirenobethylus charybdis / Фото: Цюн Ву

Недавно этот удивительный вид был обнаружен в идеально сохранившемся янтаре, найденном в регионе Качин на севере Мьянмы. Структура брюшка Sirenobethylus charybdis не имеет аналогов среди современных насекомых и, вероятно, служила для захвата и удержания жертв, пока оса откладывала яйца.

Когда из яиц вылуплялись личинки, они начинали питаться своим хозяином, постепенно подрывая его жизнь, пока не достигали зрелости. Ученые предполагают, что особый придаток этой осы, вероятно, был эволюционным ответом на необходимость ловить быстрых и ловких летающих или прыгающих насекомых, которые в противном случае могли бы ускользнуть.

К счастью, вид Sirenobethylus charybdis давно вымер, и хотя в современном мире существуют паразитические осы, прямого аналога этого устрашающего доисторического вида не существует. Мир древних насекомых полон ужасов, о которых мы можем только догадываться, но находки, подобные этой, позволяют нам заглянуть в их мрачное прошлое.