Рупор кремлевской пропаганды: Очистить Россию от внешних и внутренних врагов

Новый губернатор Курской области Хинштейн прокомментировал аресты "попередников", назвав их "внутренними врагами".

Также высказался по мошенническим схемам, которые действовали при арестованном экс-губернаторе.

Очистить Россию от внешних и внутренних врагов

Накануне вслед за экс-губернатором Курской области Алексеем Смирновым суд отправил под арест и его многолетнего соратника, экс-председателя облправительства Алексея Дедова (на фото — слева).

Оба они, напомню, (https://t.me/mediamvd/38147) обвиняются в мошенничестве при строительстве оборонительных сооружений, которое вела печально известная Корпорация развития Курской области (КРКО).

Важно объяснить, что изначально эта структура (АО со 100%-ным участием региона) создавалась исключительно как проектный офис для сопровождения инвесторов, но стараниями чиновников превратилась в настоящую супер-монополию.

Наряду с оборонительными сооружениями (₽19,4 млрд) КРКО строила в области ФАПы и авиационную инфраструктуру, получала земли под КРТ (одну такую стройку в Железногорске мы уже остановили), (https://t.me/Hinshtein/10127) выкупала бренды алкогольных напитков и даже чуть не стала единственным поставщиком лекарств (https://t.me/Hinshtein/9021) для нужд региона (соответствующее постановление облправительства было подготовлено как раз накануне моего назначения, но я, разумеется, его заблокировал).

В общей сложности через КРКО прошли десятки миллиардов бюджетных рублей. Сколько из них было украдено — вопрос открытый. Достаточно сказать, что суд первой инстанции уже удовлетворил (https://t.me/Hinshtein/10363) иск Генпрокуратуры о взыскании в бюджет ₽4,1 млрд. Средства выделялись на строительство фортификационных сооружений, но были присвоены руководством КРКО и их подрядчиками (мы полностью поддерживали (https://t.me/Hinshtein/10363) в суде этот иск).

Только с конца прошлого года в Курской области было возбуждено более десяти (!) уголовных дел, связанных с КРКО (часть из них впоследствии были объединены). К настоящему времени наряду с экс-губернатором и экс-предправительства арестованы директор Корпорации (https://t.me/Hinshtein/8787) Владимир Лукин (на фото — справа), трое (!) его бывших заместителей, а также ряд руководителей компаний-подрядчиков.

А ведь есть ещё и уголовные дела, параллельно расследующиеся в Иваново, где те же лица — руководители и подрядчики КРКО — были уличены в хищениях при капремонте многоквартирных домов.

(Ранее Лукин работал советником по ЖКХ губернатора Ивановской области, но, переехав в 2021 году в Курск, забрал за собой многих своих подельников-подчиненных, где они развернулись уже в полную силу. Как минимум, трое ответчиков (https://t.me/sudrfkursk/10244) по многомиллиардному антикоррупционному иску Генпрокуратуры, не считая самого Лукина, имеют «ивановский след». В их числе — бывшие главы департамента ЖКХ и Фонда капремонта Ивановской области).

Прежние руководители Курской области — Смирнов, Дедов и другие — просто не могли не видеть, кому доверяют бюджетные миллиарды. Напротив, они сознательно превращали в крупнейшего господрядчика проектный мини-офис, не имеющий ни должной компетенции, ни опыта, ни элементарного штата специалистов.

Прокуратура и другие силовые структуры неоднократно указывали руководителям региона на это, но никакой должной реакции в ответ не наблюдалось. Почему — отчетливо видно из публикуемого мной фото, где предправительства и директор КРКО сидят в обнимку во фривольных позах.

Увы, враг находится не только по другую линию фронта. Мздоимцы и коррупционеры подрывают страну изнутри, особенно, когда речь идёт о воровстве в сфере обороны.

Не сомневаюсь, что все лица, причастные к этим беспрецедентным по цинизму и масштабу многомиллиардным преступным схемам будут изобличены и понесут заслуженное наказание, невзирая на должности.

Со своей стороны правительство Курской области и дальше намерено самым активным образом сотрудничать с правоохранителями в деле наведения порядка, о чем я говорил (https://t.me/Hinshtein/8601) с первых же дней работы в регионе. Ряд уголовных дел КРКО уже возбужден именно по нашим обращениям. (https://t.me/Hinshtein/9715)

Выражаю искреннюю благодарность коллегам из прокуратуры, ФСБ, МВД, других правоохранительных и контрольно-надзорных органов за их принципиальность и твердость в деле антикоррупционного очищения Курской области.

Верю, что наша земля будет освобождена не только от внешних, но и от внутренних врагов.

https://t.me/Hinshtein – цинк

Заголовок в стиле газеты "Правда" 1937 года.

Но так то посыл правильный – в условиях войны – вор это внутренний враг. Посмотрим, сколько в итоге дадут виновным и сколько из украденного смогут возместить.

PS. Вместе с тем, стоит помнить, что не только вороство бюджетных денег на полевые укрепления было причиной проблем при обороне гос.границы в Курской области.

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Источник: Colonel Cassad

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