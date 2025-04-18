Трамп поручил Пентагону изучить российский опыт 1993 года на случай «нежелательного» исхода выборов в Конгресс

В Белом доме подтвердили информацию о том, что президент Дональд Трамп дал распоряжение министерству обороны проанализировать действия российских властей в 1993 году, в период конституционного кризиса.

Ранее издание Axios сообщало, что Трамп потребовал «выяснить, почему у русских получилось, и быть готовыми к разным сценариями».

По словам источников в администрации, Трамп выразил заинтересованность в «альтернативных сценариях обеспечения стабильности» в стране на случай, если Демократическая партия получит большинство в Конгрессе на выборах 2026 года

– Подобный сценарий противоречит долгосрочным интересам Соединённых Штатов и президент проявляет предусмотрительность, чтобы не допустить ничего подобного, – заявил пресс-секретарь Белого дома. – Мы должны быть готовы ко всем возможным вариантам развития событий, особенно если учесть радикальную повестку дня, которую продвигают наши оппоненты.

Axios пишет, что белорусские коллеги уже предложили поделиться «опытом в сфере поддержания общественного порядка», а посол КНР по неофициальным каналам выразил готовность предоставить консультации по вопросам «гармоничного развития».

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