В одной из хроник римляне соврали о своей военной победе

После смерти Клеопатры в 30 году до нашей эры Египет стал провинцией Рима. На первых порах власть империи в регионе была шаткой. Южные границы римского Египта оказались под ударом Куша — могущественного царства, занимавшего территорию нынешнего севера Судана.

Первый римский император Октавиан Август, известный своей жаждой славы, приказал ответить на вызов масштабной военной кампанией. Историк Страбон писал, что в 23 году до нашей эры римляне дошли до Напаты — священного города кушитов — и сравняли его с землей. Победа должна была продемонстрировать мощь Рима. С тех пор эту версию событий переписывали, копировали и передавали из поколения в поколение.

Но правда, как выяснилось, оказалось иной.

С 2018 года международная команда археологов из проекта Jebel Barkal Archaeological Project (JAP) проводит раскопки Напаты на севере Судана. Ученые сосредоточились на слоях, относящихся к I веку до нашей эры — периоду, когда, по словам римлян, город был уничтожен. Археологи искали признаки разрушений, характерных для городов, переживших вторжение: оружие, оставленное в спешке, следы пожаров, разграбленные храмы и дома. Но ничего из этого не обнаружили.

«Мы ожидали найти обугленные стены, разбитые статуи, брошенное оружие, следы грабежа. Но этого нет. Даже храм Амона, самое монументальное здание города, остался нетронутым, хотя в документах утверждалось, что его разрушили. Мы не нашли даже фрагментов римских доспехов», — пояснил Сами Эламин (Sami Elamin), участник JBAP из Национальной корпорации по древностям и музеям Судана.

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Геофизические исследования находок подтвердили, что город не подвергался разрушениям. Здания стояли на своих местах, улицы оставались нетронутыми. По мнению ученых, римляне либо не дошли до Напаты, либо просто развернулись у ее стен.

Неясно, почему Напата избежала разрушения. Тим Скулдбёль (Tim Skuldbøl), независимый исследователь и участник экспедиции, считает, что в то время столица была достаточно уязвима, поскольку кушитские войска находились в поле. Напата располагалась в нескольких сотнях километров от границы, добраться до нее через пустыню было достаточно сложно. Вероятно, римляне просто не пошли дальше, развернулись и выдали свое отступление за победу.

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Возникает другой вопрос: зачем римляне солгали о своей победе и знал ли об этом сам император? Британский историк Дэвид Мэттингли (David Mattingly) из Лестерского университета объяснил, что римские императоры часто старались произвести впечатление на подданных, поэтому преувеличение военных успехов было скорее нормой, чем исключением. Что касается Октавиана Августа, доподлинно не известно, какой именно отчет он получил от своих воинов. Расстояние между Римом и Суданом — тысячи километров. По мнению ученого, проверить достоверность отчета вряд ли бы кто решился. Скорее всего, римская армия в Египте приукрасила ситуацию, не опасаясь разоблачения.

Настоящая проверка настигла Рим спустя всего несколько лет. Кушиты снова выступили против империи, атаковав юг Египта. Во главе армии стояла царица Аманирена — фигура, о которой до сих пор известно крайне мало. Тем не менее ее военный успех оставил заметный след. Тогда Рим предпочел не продолжать конфликт и пошел на мир. Причем условия оказались выгодными именно для Куша: римляне вернули кушитам земли и торговые привилегии. Аманирена оказалась способной не только дать отпор могущественной империи, но и добиться мира на своих условиях.

Бронзовая голова статуи римского императора Августа. Британский искусствовед Нил Макгрегор, ссылаясь на античного историка Страбона, описывал Аманирену как свирепую одноглазую царицу, захватившую несколько римских фортов на юге Египта в 25 году до нашей эры. Ее армия вернулась с бронзовой головой Октавиана Августа, снятой со статуи римского императора. Затем царица похоронила ее под ступенями храма, посвященного победе. Голова Августа, найденная в Мероэ в 1912 году, сейчас хранится в Британском музее / © Alison Fisk

Исследователи надеются узнать о ней больше из надписей на стелах на мероитском языке, найденных в месте раскопок. Это исчезнувший язык, который был распространен в долине Нила на территории современного Египта и Судана в VIII веке до нашей эры — IV веке нашей эры. Он до сих пор до конца не расшифрован. Одна из самых длинных известных надписей упоминает Аманирену и, вероятно, касается войны с Римом. По словам ученых, именно такие тексты могут, наконец, позволить увидеть события не глазами римлян, а со стороны тех, кто противостоял Риму.

Римская империя оставила после себя множество рассказов о собственных победах. Но археология не лжет. Напата уцелела, несмотря на римские заявления. А Куш не только выстоял — он сумел диктовать условия самой могущественной державе своего времени. По версии исследователей, в этой истории все перевернуто с ног на голову: победителями оказались те, кого Рим пытался представить побежденными.