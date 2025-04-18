Мнение: Осторожно, легальная агрессия

Терпеть не могу реплику «Осторожно!». Обычно её произносят с акцентированным злорадством, но на 10 секунд позже, чем следовало бы — к примеру, когда жертва уже споткнулась, уронила или ударилась головой.

Если бы сцену наблюдал инопланетянин, он бы такому рассинхрону удивился: предупреждать об опасности надо до инцидента, а не после. Люди, однако, отлично считывают контекст и расшифровывают реплику правильно: типичное «Осторожно!» переводится как «Вот ты растяпа!». Слышать насмешку в свой адрес неприятно, особенно сразу после неудачи, и особенно в формате, который не позволяет огрызнуться в ответ.

Некоторые полагают, будто маскирующееся под заботу «Осторожно!» — это вежливость. Как в анекдоте про двух подруг, одна из которых хвасталась новым роскошным мужчиной, а вторая раз за разом отвечала ей «Потрясающе!». В итоге выяснилось, что вторая подруга была на курсах этикета, и как раз сегодня их учили говорить вместо «Потрясающе!» вместо «Не ври!».

Так вот, это не тот случай. Когда вы говорите «Потрясающе!», вы проявляете вежливый интерес и поощряете собеседника к продолжению рассказа. Напротив, «Осторожно!» (вместо честного «Вот ты растяпа!») — это тонкая издёвка, которая раздосадует адресата в любом случае, даже если он не поймёт, что произошло.

Ещё один случай зловредного применения «Осторожно!» — это когда об опасности предупреждают заранее, но делают это очень обильно, в формате щебета. «Ой, осторожно, у нас тут скользкий пол, очень скользко, не поскользнитесь, вот вода пролита, осторожнее, скользко, можно упасть, осторожно, пожалуйста, бу-бу-бу-бу-бу…». Заболтанная жертва в итоге теряется, отвлекается, перестаёт смотреть под ноги и действительно поскальзывается. После этого раздаётся торжествующий возглас, на три тона выше и на 20 децибел громче: «Ну я же говорила! Осторожнее!».

Мирное применение «Осторожно» тоже встречается, но без восклицательных знаков. В идеальном случае просто устраняют опасность: вытирают пролитую воду, отодвигают чашку с кипятком от края стола, переворачивают сломанный табурет ножками вверх. Если так не получается, то вешают табличку: «кран плюётся, прибавляйте воду по чуть-чуть». Если и это не вариант, то предупреждают заранее, серьёзным спокойным голосом, ровно один раз: «Пожалуйста, осторожно, опасная ступенька сразу за дверью».