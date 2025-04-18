 

От «Алабуги» к лунам Юпитера: Россия создает космический хаб для покорения дальнего космоса

18.04.2025, 18:45, Разное
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В ОЭЗ «Алабуга» представили стратегический план на 25 лет, предполагающий включение спутников Юпитера (Ио, Европа, Каллисто и Ганимед) в состав особой экономической зоны. Документ был подписан главой республики Рустамом Миннихановым и главой ВТБ Андреем Костиным.

«Мы просим обеспечить стратегические направления на следующие 25 лет. Человечество станет многопланетным, биотехнологии подарят людям возможность жить не менее 700 лет, а ОЭЗ «Алабуга» займет место первой экономической зоны в Солнечной системе», – отметил генеральный директор зоны Тимур Шагивалеев.

Ожидается, что космический проект привлечет 491 трлн рублей инвестиций и обеспечит 625 трлн рублей налоговых поступлений. Реализация стратегии также предполагает создание 40 миллионов рабочих мест.

Особая экономическая зона «Алабуга» — крупнейшая промышленная площадка России, на территории которой сегодня работают порядка 40 заводов-резидентов. Среди них «Соллерс Алабуга», который выпускает коммерческие автомобили Sollers Atlant, а также «Аурус» – производство премиальных автомобилей. Еще один крупный завод — «Роквул-Волга», производитель теплоизоляционных материалов. Успехи зоны отмечают российские и зарубежные лидеры: например, президент Владимир Путин высоко оценил развитие ОЭЗ, а генеральный консул Китайской Народной Республики в Казани Сян Бо назвал «Алабугу» лучшим подобным проектом в Европе.

Узнать больше о работе в «Алабуге» и прислать свое резюме можно на сайте.

Работая в ОЭЗ «Алабуга», можно не только участвовать в проектах мирового масштаба, но и получать высокую зарплату. Диапазон окладов, в зависимости от квалификации, составляет от 36 до 110 тысяч рублей для младших специалистов, от 123 до 241 тысячи для специалистов, от 293 до 424 тысяч для ведущих специалистов и от 358 до 619 тысяч рублей для главных специалистов. Помимо этого, сотрудникам выплачиваются премии и бонусы.

В ОЭЗ «Алабуга» у талантливых сотрудников есть все шансы для быстрого карьерного роста. Многие нынешние руководители начинали свою карьеру с рядовых позиций. Резиденты «Алабуги» регулярно проводят обучающие программы и конкурсы, по результатам которых лучшие работники получают повышение. Помимо этого, гарантировано официальное трудоустройство, имеется полный соцпакет, современный и комфортабельный офис, а также работа в молодом и энергичном коллективе, средний возраст которого – 24 года.

Иногородним сотрудникам ОЭЗ «Алабуга» предоставляет полностью оборудованные корпоративные квартиры рядом с местом работы. Квартиры готовы к заселению и укомплектованы новой мебелью, бытовой техникой и постельными принадлежностями. Жилой комплекс расположен на охраняемой территории с системой доступа FaceID, тренажерными залами, спортивными площадками и внутренним парком. Кроме того, вблизи от Елабуги находится автоград – Набережные Челны. Стоимость аренды корпоративного жилья для сотрудников субсидируют компании-резиденты.

Кроме космических специальностей, в ОЭЗ востребованы и земные. Сейчас «Алабуге» особенно нужны:

инженеры, проектные менеджеры, строители и энергетики;
специалисты по автоматизации, системному анализу и IT;
юристы, финансисты, бухгалтеры и экономисты;
HR, маркетологи, специалисты по безопасности;
разработчики обучающих игр.

Полный список вакансий смотрите на сайте.

Хочешь стать командиром космического поселения на лунах Юпитера? Мечтаешь об атомных двигателях, генетическом инжиниринге, клонировании, микропроцессорах и интерфейсах «мозг — машина»?

Ты не один!
Присоединяйся к Алабуге!


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