Археологи обнаружили глиняную табличку с самой древней жалобой клиента

Почти 4000 лет назад в Месопотамии жил житель по имени Нанни, который был так разочарован качеством меди, купленной у торговца по имени Э-насир, что решил написать официальную жалобу. Эта глиняная табличка бронзового века, являющаяся самой старой известной жалобой клиента, поразительно длинна, сообщает ScienceAlert.

Фото из открытых источников Табличка с жалобой на Э-насир / Geni/Wikimedia Commons

История письменности и торговли неразрывно связаны. Некоторые из древнейших сохранившихся документов представляют собой описи и бухгалтерские записи, выполненные на клинописном письме древней Месопотамии.

Медь, являющаяся основным компонентом бронзы, дала название целой эпохе, и неудивительно, что споры вокруг этого ценного ресурса иногда принимали острый оборот.

В те времена сообщить о недовольстве качеством товара было непросто. Без службы поддержки клиентов или мгновенного ответа от искусственного интеллекта, Нанни пришлось записывать свои претензии на глине и передавать их Э-насиру через посыльного — человека, который физически доставлял сообщения, а не приложение, отправляющее их через интернет.

Не жалея глины, Нанни изложил свои жалобы на лицевой и оборотной сторонах небольшой таблички размером 11,6 на 5 сантиметров. Она была переведена с аккадского языка ассириологом Адольфом Лео Оппенгеймом и опубликована в его книге 1967 года «Письма из Месопотамии».

«Ты положил [медные] слитки, которые были плохого качества, перед моим посланником и сказал: Если хочешь взять их — бери, не хочешь — уходи!» — писал Нанни.

Судя по всему, он уже заплатил Э-насиру за оговоренное количество меди, и вскоре понял, что это было не самым мудрым решением.

Хотя Э-насир, похоже, не был лучшим торговцем медью, он, судя по всему, тщательно все записывал. Во время раскопок в городе Ур (на территории современного Ирака) в XX веке была найдена эта глиняная табличка вместе с другими, адресованными тому же торговцу, предположительно, в его собственном доме.

Нанни не был единственным, кто жаловался на Э-насир — похоже, он разозлил не только нескольких клиентов, но именно эта жалоба стала самой старой и самой резкой.

«Я посылал гонцов, таких же джентльменов, как вы, чтобы они забрали сумку с моими деньгами (которую вы мне одолжили), но вы относились ко мне с презрением, несколько раз отправляя их обратно с пустыми руками», — продолжал Нанни.

«Среди торговцев, которые работают с [Тилмуном], есть ли кто-то, кто обращался со мной подобным образом? Только ты один относишься к моему посланнику с презрением!»

Считается, что торговцы из Тильмуна привезли несколько сотен килограммов меди в Южную Месопотамию в III тысячелетии до нашей эры, в том числе в Ур. Неясно, относится ли «Тильмун» к месту происхождения меди или к известному торговому посту, но медь из Тильмуна была настолько распространена, что сделки в Уре проводились с использованием «тильмунского стандарта» веса.

Однако к моменту, когда Нанни написал свою жалобу в 1750 году до нашей эры, добыча меди в Тильмуне шла на спад, и его обогнали конкуренты из Магана. Если Э-насир действительно был нечестным бизнесменом, возможно, это было следствием сокращения запасов у его поставщика.

«Теперь ваша задача — вернуть (мои деньги) в полном объёме, — заключает Нанни. — Имейте в виду, что (с этого момента) я не буду принимать от вас медь низкого качества. Я (с этого момента) буду отбирать и принимать слитки по отдельности на своём дворе».

Мы никогда не узнаем, вернул ли Нанни свои деньги, но последнее слово явно осталось за ним.