Мнение: Унижение США

Американцы плохо усвоили русскую классику

Все-таки думается, что Россия Путина продолжает работать на Англию и главная цель Путина, как и всегда – гнобить Трампа и всячески его унижать, на радость их английским конкурентам. Тем более, что Трамп своими опрометчивыми заявлениями типа “мир в 24 ч” и “прекратить кровопролитие” уже достаточно сильно подставился, не имея, по его же собственным словам, “достаточных карт на руках”. Англичане не могут не воспользоваться столь благоприятной ситуацией.

Именно поэтому Путин последний месяц фактически только и делает, что напрямую и откровенно вытирает ноги об Трампа и едва ли не сморкается в его пожелания насчет “прекращения огня” и “перемирия”. Ни на какие хотя бы формальные попытки соблюсти трамповские шаги к перемирию Путин не идет, наоборот – для большей бодрости Трампа и его администрации РФ устроила Кривой Рог и Сумы, по известному девизу русского поэта Некрасова “Дело прочно, когда под ним струится кровь”. Особенно, видимо, прочно, когда струится кровь именно мирных людей – женщин и детей, обычных горожан.

Очевидно, что такие вот “переговоры” по поводу мира ведут к серьезному кризису уже не между Россией и Украиной (там сделать что-то еще хуже трудно), но уже к расколу в самой же Америке. Трамп получается по итогу своих переговорных попыток пустым трепачом и балаболом, а в области переговоров не “всемирным гуру”, а наоборот – полным лузером. Вполне вероятно, что это и есть цель Путина – полная дискредитация Трампа внутри Америки, идеально – внутри своей собственной Республиканской партии. В конце концов, республиканцы (как и вообще американцы) более всего ценят в политике силу и способность продавить свои решения – и это как раз то, что Трамп абсолютно не в силах продемострировать. Наоборот – с Россией Трамп показывает буквально чудеса толерантности и компромисса, готовности уважать партнера и идти ему навстречу – как раз те качества, которые американцы в своих лидерах готовы ценить менее всего.

Путин же “ведет переговоры” по всем канонам, завещанным котом Васькой из басен Крылова – “а Васька слушает, да ест”. В то время как Трамп заветам дедушки Крылова из той же басни вовсе не собирается следовать – видимо, вообще не знает русскую классику. А зря. Дедушка Крылов излагал всё в максимально доступной форме:

“Не нужно там слов тратить по пустому,

Где нужно власть употребить”.

У Трампа, однако, страсть “тратить слова по пустому” совершенно непреодолимая. Так его и вовсе превратят в половую тряпку.