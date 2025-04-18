Депутат Госдумы на встрече со школьниками: «Кто жалуется на нехватку прав и свобод, тот педофил»

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18.04.2025, 17:13, Разное
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Депутат Госдумы Святослав Гуревич на встрече с учащимися 1-3 классов в Москве объяснил, как выявить педофила – по словам парламентария, такие люди жалуются на нехватку прав и свобод, высказывают несогласие с государственной политикой и зачитываются иностранными СМИ.

«Следите за пальцами: у нас в стране приставать к детям запрещено, соответственно у педофилов нет права вам причинять вред… Вот они и жалуются, что им не хватает прав. Логично? Логично. Значит, запоминаем все сейчас: если кто-то жалуется, что ему не хватает прав и свобод, тот педофил, – сказал он. – В интернете для этого даже слово придумали такое – «педоистерия». Это когда педофилы истерят, что им запрещают приставать к детям».

Гуревич также призвал школьников проявлять проактивную общественную позицию и содействовать профилактике правонарушений.

«Услышали, что кто-то жалуется на государственную политику – сразу бегите и скажите взрослым, что этот дядя к вам пристаёт. Они ему устроят весёлую жизнь, – добавил парламентарий. – И это фактически правда будет, потому что такие люди всё равно или поздно начинают приставать к детям, а вы делаете услугу обществу, когда на них показываете пальцем».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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