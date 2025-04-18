Мнение: Интересно про Израиль

Любопытная статья, найденная мною в Фейсбуке. Срываются, как обычно, все и всяческие маски – главная сенсация, о которой я не слышал ранее – то, что в Израиле, оказывается, вся земля в стране принадлежит неким “хозяевам земли”, которые и определяют все цены на недвижимость.

“Почему в Израиле дорогие квартиры?

Особенно это бросается в глаза сейчас, во время бомбежек. Но не может аналогичная квартира в Майями стоить в разы дешевле, чем в Хайфе.

Оказывается, может. Рынок здесь ни при чем и рыночные цены тоже. Дело в том, что Израиль – особое государство оно начиналось с выкупа земель. У государственного новообразования Израиль есть собственники. Это те люди, и их наследники, которые стояли у его истоков, его отцы, которые и определяют правила жизни. А это значит, что, покупая квартиру на израильской земле, вы берете ее как бы в аренду у реальных собственников Израиля, у тех семейных кланов, которые управляют Израилем.

У нормального государства всегда есть механизмы противовесов. Спрос – предложение, законодательная – исполнительная власть, партии левые – правые. В Израиле существует единый центр управления, это его владельцы.

Некоторые русскоязычные израильтяне гордятся, что они попали в демократическое государство. А на жалобы на тяжелые условия жизни отвечают: «Это рынок». Израиль ничего общего с рынком не имеет. Рыночный капитализм – это владение средствами производства. А владение землей целого государства – это феодализм. А это значит, что эксплуатацией вас на рабочих местах дело не заканчивается. Прибыль, один и тот же человек, хозяевам Израиля приносит несколько раз. Цепочка выглядит так. Человек вкладывает на производстве свои способности, и взамен получает деньги. А дальше эти деньги изымаются на оплату жилья. Можно посчитать стоимость аренды квартиры в Израиле. Она не зависит ни от рыночной ситуации, ни от себестоимости квартир, единственное, от чего она зависит- это от вашей зарплаты. Если представить здание, где вы работаете, получаете зарплату, становитесь владельцем денег, дальше вы тут же отдаете эти деньги в другое здание за жилье. Человек становится просто передаточным звеном между двумя филиалами (работа и квартира), одного и того же хозяина. Это видно по цифрам. В нормальных странах 30 процентов зарплаты люди платят за жилье, а 70 процентов зарплаты в их распоряжении. В феодальном Израиле 70% зарплаты уходит на квартиру в разных формах (машканта, аренда)

На работе отнимают ваше время, а оплатой за квартиру отнимают ваши деньги.

Это четкая отлаженная система, она должна балансировать. Если вам заплатили больше зарплату, чем квартира вы можете опомниться и сбежать. Если заплатить меньше, чем квартира, ваше выживание становится под угрозой. Это личное и экономическое подчинение – это феодализм.

Часто русскоязычные призывают ходить на выборы, и там менять власть. Власть меняется хозяевами, а не на выборах. Если их наемный менеджер Нетаньяху перестанет их удовлетворять, он будет смещен за 5 минут. Хозяева Израиля определяют сколько часов работать и сколько будут стоить квартиры. Им необходимо, чтобы цепочка работа – получение денег – отъем денег, работала бесперебойно. Как они этого добиваются? Оглушают сиренами, религией, закрывают выезд из страны, опутывают несуществующими долгами, заставляют работать по 12 часов. И делают жизнь до того невыносимой, чтобы некогда было спросить себя: «Кто я? И что я здесь делаю?»

Доктор экономических наук, PhD

Колпакова Ольга

Любопытно. Интересно утверждение, что в Израиле, таким образом, никакой не капитализм, а чистый феодализм, если основой государства является собственность не на средства производства, а на землю. Но тут что еще интересно – что ведь ровно так устроен в мире не один Израиль, а куда более солидное и почтенное государство – Великобритания. Англичане – тоже, получается, из феодализма; у них почти вся земля в стране принадлежит Виндзорам, то есть королевской семье. Как это понимать?