Мнение: Что хуже: тотальная прослушка или телефонные мошенники?

Вал телефонного разбоя захлёстывает Россию. Я хотел бы написать нейтрально, с меньшим пафосом, но не получается: проблема за последние годы стала одной из главных в стране, при этом с каждым годом ситуация только ухудшается. Сейчас телефонные мошенники уже крадут у нас примерно по миллиарду рублей в день (ссылка 1, ссылка 2). Для сравнения — это больше, чем Россия тратит на космос (ссылка).

Выше я написал «телефонного разбоя», так как термин «телефонное мошенничество» верен юридически, но не вполне верен по сути. Многие думают, будто речь идёт про примитивный обман, который действует только на безнадёжных дураков. На самом деле, процесс куда как больше похож на разбой или, если угодно, на гипноз. Попав в первые минуты на удочку профессиональных преступников, жертва теряет над собой контроль. Ближайший аналог — удар стальной трубой по голове в тёмном переулке. Нельзя винить прохожего в том, что его мышцы черепа были недостаточно накачаны, и он потерял сознание после такого удара.

Сейчас проблему вредоносных звонков пытаются решить сразу по всем направлениям: усложняют подмену номеров, усиливают контроль за сим-картами, ловят тех, кто за небольшой процент обеспечивает мошенникам инфраструктуру внутри страны. Получается плохо: суммы награбленного и выведенного за рубеж от года к году только растут.

Вместе с тем лобовое решение проблемы в 2025 году довольно очевидно. Надо поручить роботам прослушивать телефонные разговоры. Современные нейросети достаточно умны, чтобы с надёжностью выше 90% распознавать так называемый «развод», так как мошенники обрабатывают жертву часами, а постороннему слушателю всё становится очевидным уже через несколько минут. Все эти «С вами говорит генеральный следователь Спортлото», «Переведите деньги на безопасный счёт» и «Отдайте наличные на сохранение нашему оберкурьеру» очень узнаваемы — особенно для специально обученных роботов, которые слышат подобные заходы постоянно.

Услышав знакомые шаблоны, робот отключает мошенника, подключается к разговору сам и объясняет потенциальной жертве, что она была в опасности, также предлагает ей лично навестить банк и полицию, чтобы в этом удостовериться.

Запись обычных разговоров не ведётся: робот слушает и забывает. Разговоры с мошенниками, однако, робот записывает для уголовного дела, а также анализирует, добавляя в специальную базу знаний новые ухватки иностранных злодеев и их характерные голосовые приметы.

К сожалению, у такого решения — каким бы привлекательно-лобовым оно ни казалось, вылезают сразу несколько побочек. К примеру, встаёт вопрос доверия сотовым операторам и к тем, кто будет контролировать установку этой системы. У многих возникнет искушение использовать тотальную прослушку такого рода не только для автоматического отлова мошенников, но и для других целей.

Обязательно будут и ложные срабатывания: правозащитники начнут рассказывать, как кто-то не смог дозвониться до врача, а кому-то не удалось снять деньги для срочной сделки.

Кроме того, придётся запрещать иностранные мессенджеры, так как мошенники вынуждены будут перебежать туда, а прослушивать Телеграм и Вотсапп ковровым методом невозможно. Это поднимет популярность ВПН и создаст серьёзное социальное напряжение (хотя, может быть, запрет мессенджеров и будет благом, так как мессенджеры похожи на гамбургеры: они больше вредят, нежели помогают нам).

Опять-таки, против подключения роботов к тотальной прослушке многие будут активнейше возражать, так как у одних на прослушку сильная аллергия, а другие увидят тут возможность власть разрекламировать себя под предлогом защиты прав и свобод. Статья 23 Конституции РФ гарантирует нам тайну телефонных переговоров, и для роботов исключение в Конституции не прописано.

Полагаю, разумным компромиссом может стать внедрение такой системы и… добровольное подключение к ней через Госуслуги. Не хочешь — не подключайся, тогда и слушать тебя роботы не будут. Типичные жертвы мошенников, правда, имеют набор предрассудков, который не позволит им воспользоваться услугами робота-хранителя, однако надо учитывать и вопросы морали. Если человек считает правильным рисковать — что тут поделать, мы живём в свободной стране.

Ну а в качестве бонуса мы можем теоретически получить истребление спамеров, так как звонки с рекламой «квартир в новостройках» или «бесплатного осмотра зубов» — это тоже нарушение закона, которое следует сурово пресекать.