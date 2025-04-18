Учёные создали антивирусную жевательную резинку

Команда учёных из США и Финляндии разработала инновационную жевательную резинку, которая помогает значительно уменьшить количество вирусов в полости рта. Исследования показывают, что новая жвачка способна снизить вирусную нагрузку более чем на 95%.

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Основной компонент жевательной резинки — бобы вида Lablab purpureus, содержащие уникальный противовирусный белок FRIL. По словам разработчиков, рот является ключевым местом проникновения и распространения множества вирусов, особенно через слюну. Противовирусные белки, доставляемые непосредственно в ротовую полость, помогают эффективно противостоять инфекциям ещё до их активного развития.

Белок FRIL демонстрирует высокую эффективность против нескольких известных вирусов, включая вирусы простого герпеса первого и второго типов (HSV-1 и HSV-2), а также сезонные штаммы гриппа H1N1 и H3N2. Благодаря особой рецептуре, жвачка постепенно выделяет этот белок именно там, где он необходим больше всего.

Испытания подтвердили, что даже небольшого кусочка весом около двух граммов, содержащего 40 миллиграммов экстракта бобов, вполне достаточно для достижения выраженного антивирусного эффекта. Более того, продукт успешно прошел строгий контроль безопасности, установленный Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).