Спутники SpaceX обеспечат наведение для ракет и лазеров «Золотого купола»

Reuters со ссылкой на шесть анонимных источников из отрасли заявил, что SpaceX, компания Palantir (разработчик ПО) и Anduril (производитель БЛА) стали фаворитами в предварительных переговорах по реализации проекта «Золотой купол». О последнем недавно заявил Дональд Трамп, который позиционировал его как мощную систему ПРО, прикрывающую территорию США.

Эти три компании уже провели встречи с представителями Белого дома и Пентагона, предварительно согласовав некоторые цифры по проекту. Общее число спутников наблюдения за ракетными пусками для «Золотого купола» будет от 400 до 1000, что позволит наблюдать весь земной шар. После фиксации пуска ракеты отдельный флот из 200 спутников, оснащенных «ракетами или лазерами» (так написал Reuters), должен будет поразить ракеты противника.

В этой схеме сама SpaceX не будет оснащать свои спутники оружием, 200 вооруженных аппаратов изготовят какие-то другие поставщики. При этом спутники компании не окажутся в собственности американского государства: Илон Маск предоставит услуги по подписке, то есть с регулярными новыми платежами. Такая схема позволит запускать их быстрее, поскольку бюрократия Пентагона в области космических проектов чрезмерна и делает процесс согласования пусков слишком длительным и неэффективным.

Reuters сообщил, что ряд его источников обеспокоены моделью подписки, поскольку она якобы не дает военным полный контроль над этими спутниками. Напомним, что информагентство давно известно грубым искажением информации в своих публикациях, затрагивающих компании и личность Илона Маска. После того как оно опубликовала статью об участии SpaceX в проекте «Золотой купол», предприниматель написал в своей соцсети «Это неправда».

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Несмотря на то что тексты Reuters на эту тему действительно часто отклонялись от истины, в чем именно агентство дезинформировало публику на этот раз — неизвестно, поскольку Маск не уточнил. Вероятно, речь идет о каких-то деталях, вед сам факт участия SpaceX в «Золотом куполе» несомненен. У США просто нет ни одной другой организации, способной к массовому запуску спутников или их производству серией во многие сотни экземпляров.

В то же время ключевой компонент «Золотого купола» — именно вооруженные спутники. И здесь пока не ясен ни их технический облик, ни даже выбор основного средства поражения. В теории лазеры могут перехватывать классические МБР, которые есть у США. Но они малоэффективны против стратосферных ракет с ядерными боеголовками типа «Орешника», «Сармата» с «Авангардом», «Искандеров», «Цирконов» и тому подобного.

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Последние можно перехватить ракетами. Однако с учетом высоких маневренных возможностей названных ракет это потребует ракет-перехватчиков с очень большим энергетическим бюджетом. Следовательно, высокой станет и их масса. Кроме того, у одной России многие сотни баллистических ракет с ядерными боеголовками. Насколько 200 спутников смогут защитить от них США — неясно.

Одна из проблем в том, что спутник-перехватчик должен быть низкоорбитальным, с геостационарной орбиты в 36 000 километров он будет реагировать слишком долго. А низкоорбитальные спутники неизбежно вращаются относительно Земли, и лишь небольшая часть из 200 будет постоянно развернута там, где перехват чужих ракет будет эффективнее всего. Все это делает развертывание работоспособной (против серьезного противника) системы «Золотой купол» практически невероятным.