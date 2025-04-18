 

В Госдуме предложили разработать концепцию отечественного аналога Бога

18.04.2025, 13:33, Разное
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Межфракционная группа депутатов Госдумы выступила с инициативой разработать концепцию отечественного аналога Бога.

По словам инициаторов, «пора прекратить пользоваться импортными высшими силами и перейти на полностью суверенного, сертифицированного и патриотичного Всевышнего».

Для реализации законопроекта парламентарии планируют создать рабочую группу из ведущих специалистов: богословов с пропиской, философов с опытом работы в государственных структурах, а также инженеров по импортозамещению метафизики. Особое внимание уделят вопросу локализации чудес и адаптации заповедей под отечественные реалии.

Депутат Виктор Чугунов пояснил, что новый аналог должен отвечать всем требованиям времени: поддерживать традиционные ценности, работать без западных обновлений, быть совместимым с платёжной системой МИР. В перспективе рассматривается создание мобильного приложения «Господь.РФ», а также возможность интеграции с порталом «Госуслуги» для оперативного отпущения грехов и подачи заявлений на чудо.

– Главное – чтобы не было как с программой импортозамещения, когда только шильдик отечественный, а остальное завозят из того же Китая или Турции, – заключил Чугунов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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