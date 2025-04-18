Ученые обнаружили сотни редких видов в «затерянном городе» Гондураса

Исследования показывают, что на Земле существует более восьми миллионов различных видов живых организмов, и исследователи продолжают открывать новые. Недавняя экспедиция в тропические леса Гондураса значительно увеличила количество известных видов благодаря находкам в древнем «затерянном городе».

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Команда исследователей провела три недели в районе, называемом «Белым городом» или «Городом бога-обезьяны». Этот объект, построенный неизвестной цивилизацией, долгое время оставался вне поля зрения ученых. Несмотря на обширные знания о майя, информация о создателях этой загадочной инфраструктуры остается ограниченной.

Во время работы специалисты по охране природы обнаружили сотни видов бабочек, летучих мышей и рептилий, среди которых были и ранее считавшиеся вымершими. По данным The Independent, исследователи обнаружили 246 видов бабочек и мотыльков, 30 видов летучих мышей и 57 видов земноводных и рептилий. Экспедиция также привела к открытию 22 новых видов для Гондураса и повторному обнаружению трех видов, считавшихся исчезнувшими.

Директор программы быстрой оценки Conservation International (RAP) Тронн Ларсен отметил, что высокое видовое разнообразие в этом районе связано с тем, что леса вокруг Белого города остаются практически нетронутыми. Это создает уникальные условия для сохранения экосистемы и поддержания биологического разнообразия в Центральной Америке.

Ларсен подчеркнул важность сохранения этого района, который служит примером естественного протекания экологических и эволюционных процессов. Среди удивительных находок были бледнолицая летучая мышь и ложная древесная коралловая змея, а также жук-тигр, ранее зарегистрированный только в Никарагуа.