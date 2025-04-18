Философ из Оксфорда утверждает, что смерть — это не конец

Философ Крис Картер, который получил образование в Оксфорде, представил свои взгляды на природу смерти и загробной жизни в новой книге под названием «Аргументы в пользу загробной жизни». Он утверждает, что ему удалось доказать, что смерть не является окончательным завершением существования. Об этом сообщает Daily Star.

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В своей работе Картер исследует различные феномены, включая околосмертные переживания, видения на смертном одре и воспоминания детей о прошлых жизнях. Он также обращается к посмертным сообщениям Фредерика Майерса, основателя Общества психических исследований. Майерс описывал загробный мир не как место вечных мук, а как временное пристанище для душ.

Согласно Майерсу, загробная жизнь состоит из нескольких уровней. Первый уровень, Гадес, представляет собой промежуточное состояние, за которым следуют другие сферы, включая Третий уровень, который соответствует земному воображению, и уровень Пламени. Картер подчеркивает, что время, проведенное в этих уровнях, зависит от потребностей души, и для детей часто не требуется отдых.

На следующем уровне, который более близок к традиционному представлению об аде, описываются темные и пустынные пространства, где находятся души, отказывающиеся развиваться.

«Как долго они пробудут в этой преисподней, зависит от их желания оставаться в эгоистичном состоянии», — отмечает Картер.

Он считает, что ад скорее является «дурным сном для испуганного ума», чем местом наказания.

Касаясь более высоких уровней загробной жизни, Картер говорит, что их трудно описать, так как они далеки от нашего земного опыта. На вопрос о возможной встрече с Богом в этих состояниях, он отвечает: «Абсолютно нет». Майерс описывает Бога как существо, находящееся на уровне, который превышает человеческое понимание, и приближение к нему возможно лишь на седьмом уровне.

В заключение Картер отмечает, что только на последнем уровне возможно покинуть материальную вселенную и установить прямую связь с Творцом.