Ученые продолжают поиск Девятой планеты: Что уже известно?

В 2014 году на Землю упал межзвездный метеороид, получивший название CNEOS14. С тех пор исследователи пытаются проследить его траекторию, чтобы выяснить возможное местоположение гипотетической Девятой планеты. Расчеты указывают на область неба в созвездиях Тельца и Ориона, однако поиски не принесли результатов. Это может свидетельствовать о том, что планета находится дальше и тусклее, чем предполагалось, или же о том, что она вовсе не существует.

Фото из открытых источников

Идея о существовании Девятой планеты возникла в результате наблюдений астрономов Майкла Брауна и Константина Батыгина. Они заметили необычное поведение нескольких транснептуновых объектов, находящихся в окрестностях Плутона и за его пределами. Их вытянутые орбиты оказались сгруппированы в одном направлении, что могло указывать на влияние гравитации неизвестного массивного объекта. По расчетам, Девятая планета должна находиться на расстоянии от 300 до 1000 астрономических единиц от Солнца, в то время как Плутон не удаляется более чем на 49 астрономических единиц. Предполагаемая масса планеты составляет не менее пяти, а возможно, и десяти масс Земли.

Обнаружить эту гипотетическую планету представляет собой серьезную задачу из-за ее удаленности и медленного движения. Оборот вокруг Солнца занимает от 10 до 20 тысяч лет, что делает ее практически неподвижной на фоне звезд даже за десятилетия наблюдений. Поэтому астрономы ищут косвенные доказательства существования планеты, в частности, ее гравитационное влияние на другие небесные тела.

Ключевым объектом для исследований стал метеороид CNEOS14, который упал в Тихий океан у берегов Папуа — Новой Гвинеи 8 января 2014 года. Внимание на него обратили лишь спустя несколько лет, после появления объекта Оумуамуа, который также прибыл из межзвездного пространства. Архивные данные показали, что CNEOS14 двигался к Земле со скоростью 45 километров в секунду, что не характерно для астероидов и метеороидов Солнечной системы. В 2023 году к месту падения объекта была организована экспедиция под руководством астрофизика Ави Леба, который выдвинул гипотезу о его искусственном происхождении.

Недавние исследования, проведенные учеными из Института астрофизики Канарских островов, восстановили траекторию движения CNEOS14 и предположили, что гравитация Девятой планеты могла бы повлиять на его путь. В статье, опубликованной на сервере препринтов arXiv.org, исследователи поделились своими расчетами. Они пришли к выводу, что, если бы планета действительно существовала, метеороид должен был бы оказаться в Солнечной системе несколько десятилетий назад.

Ученые определили возможное местоположение Девятой планеты на основании этих расчетов и начали поиски в созвездиях Тельца и Ориона. В результате было найдено 939 кандидатов, однако после тщательной проверки все они были исключены из списка. На данный момент планета не обнаружена, но авторы исследования подчеркивают, что это не исключает ее существование. Возможно, она слишком тусклая или находится в другом месте. Также не исключается вариант, что планета не оказала влияния на траекторию CNEOS14. Исследования продолжаются, и астрономы настроены на дальнейшие поиски загадочной Девятой планеты.