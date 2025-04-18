Необычный состав ассирийских клинописных табличек удивил ученых

Археологи, исследовавшие древние ассирийские клинописные таблички, обнаружили неожиданное вещество в составе материалов, применявшихся при их изготовлении. В статье, опубликованной в Journal of Archaeological Science, сообщается, что в табличках возрастом более 2600 лет содержится мышьяк — сильный яд. Об этом сообщает planet-today.ru.

Фото из открытых источников / Иллюстративное изображение

Группа учёных из Британского музея под руководством Диего Тамбурини изучила артефакты, найденные в Нимруде, одном из центров Неоассирийской империи на территории современного Ирака. Таблички, относящиеся к VII веку до нашей эры, сохранились благодаря тому, что во время разграбления города в 612 году до н. э. их выбросили в колодец. Влажная и бескислородная среда колодца обеспечила идеальные условия для их консервации.

Для анализа состава табличек исследователи использовали инфракрасную спектроскопию, пиролитическую газовую хроматографию с масс-спектрометрией и сканирующую электронную микроскопию. Результаты показали, что в материалах присутствуют древесина, слоновая кость, пчелиный воск и значительное количество аурипигмента — минерала, содержащего сульфид мышьяка.

Покрытие табличек представляло собой желтоватую пасту, состоящую преимущественно из пчелиного воска с добавлением примерно 25% аурипигмента. Археологи, проводившие раскопки в 1950-х годах, предполагали состав этого покрытия, но только современные методы позволили подтвердить его с высокой точностью.

Исследователи предполагают, что аурипигмент придавал табличкам золотистый оттенок и улучшал механические свойства покрытия, снижая его липкость и облегчая нанесение клинописных знаков. Кроме того, мышьяк обладает выраженными антимикробными свойствами, которые могли защищать таблички от разрушения грибками и бактериями, обеспечивая их сохранность на протяжении тысячелетий.

Анализ древесины показал, что основной материал для табличек — орех Juglans regia, распространённый от Ирака до Гималаев. Некоторые таблички выполнены из слоновой кости, вероятно, импортированной и использовавшейся для особо важных документов, предназначенных для высших слоёв ассирийского общества.

На поверхности некоторых табличек обнаружены следы обугленного растительного материала, что указывает на использование черных пигментов, не сохранившихся до наших дней. Это свидетельствует о более сложной и разнообразной технологии изготовления письменных материалов в древней Ассирии.

Пчелиный воск сохранился в отличном состоянии и не содержит дополнительных органических веществ, таких как масла или смолы, что говорит о применении простой, но эффективной формулы для покрытия.

Таблички были обнаружены в северо-западном дворце Нимруда ещё в 1950-х, однако детальный анализ их состава стал возможен только с появлением современных технологий. Это открытие позволяет больше узнать о культурных и технологических достижениях древней Ассирии, показывая, как люди того времени использовали химические свойства опасных веществ для практических целей.